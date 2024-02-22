محمد بن راشد يشهد جانباً من «طواف الإمارات» في المرموم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس جانباً من منافسات «طواف الإمارات» للدراجات الهوائية في منطقة المرموم، خلال المرحلة الرابعة من النسخة السادسة لطواف الإمارات 2024، والتي انطلقت من نادي ضباط شرطة دبي، ومرت بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دبي، وصولاً إلى خط النهاية عند دبي هاربور.

وتُوّج البلجيكي تيم ميرلير، دراج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي بطلاً لمرحلة دبي، وقطع مسافة السباق البالغة 168 كلم في زمن قدره 4:01:47 ساعات، متقدماً على الهولندي أرفيد دي كلاين دراج فريق تودور برو سايكلينغ الذي حل ثانياً، ومواطنه أولاف كوي دراج فريق فيزما الذي جاء في المركز الثالث.

وكان تيم ميرلير فاز بالمرحلة الأولى للطواف في الظفرة، وبفوزه بمرحلة دبي نجح تيم ميرلير في معادلة رقم السلوفيني تادي بوغاتشار، كأكثر الدراجين فوزاً في طواف الإمارات، حيث تمكن من الفوز بأربع مراحل في الطواف، وبات ميرلير الدراج الوحيد الذي يفوز بمرحلتين في نسختين متتاليتين من طواف الإمارات، حيث فاز بالمرحلتين الأولى والسادسة في الطواف عام 2023.

ورغم سوء الطالع الذي تعرض له دراج فريق الإمارات، الأسترالي جاي فاين، بعد تعرضه للسقوط في آخر ثلاثة كيلومترات للسباق، إلا أنه تمكن من إكمال المرحلة الرابعة بنجاح، ليحافظ على صدارة الترتيب العام للطواف.

ولم يشهد السباق أي تغيير في القمصان، حيث احتفظ جاي فاين بالقميص الأحمر بإجمالي زمن قدره 11:41:31 ساعة، والبريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك فيني فينتيني بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، ووصل إلى 48 نقطة، وواصل ستيوارت ارتداء القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة. وبقي القميص الأبيض لأفضل دراج شاب بحوزة البلجيكي إيلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب لليوم الثاني على التوالي.



تتويج

وتوّج الفائزين سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعقيد عبدالله عتيق المري مدير إدارة الفعاليات لشرطة دبي، والمهندس عبدالله جاسم مدير تخطيط الفعاليات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عيسى الخوري الرئيس التنفيذي لشركة ميراك وممثل الشركة العالمية القابضة، أليسيا بيكولو الرئيس التنفيذي لـ أليه، محمد راشد الرئيس التنفيذي للمشاريع في نخيل، زاهي الشعار المدير الإقليمي لجنرال موتورز وشفروليه.

وتم تكريم عدة جهات هي: مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، بلدية دبي، نادي ضباط شرطة دبي، دبي هاربور، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جمعية كشافة الإمارات.

وأكد تيم ميرلير الفائز بلقب مرحلة دبي، أن نهاية المرحلة الرابعة كانت تكتيكية وصعبة، وقال: نجحت في الحفاظ على مكاني ضمن المجموعة قبل الكيلومترات الأخيرة، وتقدمت مبكراً في اللحظات الحاسمة بسرعة عالية، وتمكنت من الاستمرار في المقدمة والفوز بالسباق، كان سباقاً رائعاً وقوياً. وأضاف: سعيد بالفوز بمرحلة ثانية في طواف الإمارات، وأتطلع إلى المراحل المتبقية رغم صعوبة الأمر في المرحلة الأخيرة في جبل حفيت، واعتقد أن الفرق في الفوز بين المرحلتين الأولى والرابعة يكمن في السرعة النهائية والمحافظة على وتيرة السرعة العالية رغم الدخول المبكر.

وقال الأسترالي جاي فاين متصدر الطواف: بدأنا المرحلة بشكل طبيعي، ولم أتأثر كثيراً بحادث السقوط الذي تعرضت له قبل الكيلومترات الأخيرة من السباق، ولم يؤثر على تصدري للطواف وهو أمر جيد. وعن المراحل المتبقية من الطواف، أوضح: ما زالت هناك ثلاث مراحل، وهناك الكثير من الظروف والمعطيات، مستعد للدفاع عن القميص الأحمر واللقب، لا أشعر بالتوتر، ونعمل جيداً كفريق لأن هدفنا النهائي هو اللقب.

المرحلة الخامسة

وتتواصل النسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات اليوم بالمرحلة الخامسة التي تنطلق من العقة وتنتهي في إمارة أم القيوين، لمسافة 182 كلم، وتعد مرحلة سرعة، حيث يمر مسار السباق عبر المناطق الصحراوية بمحاذاة الجبال، ويمر السباق بأكمله خلال مرحلة العقة بطرق معبدة واسعة ومستقيمة باستثناء بعض المنحنيات خلال الكيلومتر الأخير وصولاً إلى خط النهاية بأم القيوين.

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