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إسرائيل: لا دولة فلسطينية!

2/22/2024 7:32:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يجب أن نفهم جيداً معنى قرار الكنيست الإسرائيلي، أول من أمس، برفض فكرة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

جاء القرار بأغلبية ساحقة ومريحة للغاية للائتلاف الحاكم، الذي تتكون منه الحكومة الإسرائيلية الحالية، بزعامة بيبي نتنياهو.

لماذا هذا القرار الآن؟ وما معناه؟ وما تداعياته؟

يأتي القرار كطلقة إنقاذ أخيرة من قبل حكومة نتنياهو لمواجهة الضغط السياسي، ونفاد صبر المجتمع الدولي من سياسة التحدي الأمني والسياسي، التي تقوم بها حكومة نتنياهو بالإصرار على 3 أمور:

1 رفض وقف إطلاق النار بشكل فوري.

2 استمرار عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين من سكان غزة.

3 وضع قيود مخيفة ضد وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

المعدل الذي تسمح به إسرائيل مئة شاحنة – على أقصى تقدير – يومياً، بينما الاحتياجات اليومية لا تقل عن 600 شاحنة على أقل تقدير.

وفي الوقت الذي يتردد فيه أن هناك مزاجاً دولياً لبدء عملية اعتراف أحادي من المجتمع الدولي بمشروع الدولة الفلسطينية، فإن تل أبيب قررت أن تقوم – بلغة الأعمال العسكرية - ((بضربة سياسية مسبقة))، و((مجهضة)) لهذه الجهود، برفض أي اعتراف أحادي.

باختصار، إسرائيل تريد ألا يفرض عليها وجود كيان فلسطيني شرعي معترف به.

باختصار، إسرائيل تريد أن تستنزف الكيان الفلسطيني الجديد، وتبتزه ابتزازاً، من خلال مفاوضات شاقة طويلة مضنية، لتحصل على أفضل ثمن، وأكبر تنازلات لهذا الاعتراف!

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