إشكالية السبب والنتيجة

((وراء كل رجل عظيم امرأة)) لا يبدو أنه سبب وجيه بالضرورة، فقد يكون ((وراء المرأة العظيمة رجل)) لا يقل عنها عظمة. هذا ما أسميه بمعضلة السبب والنتيجة. فليس كل ((ما نراه)) سبباً مرتبطة بالنتيجة. فمن يدرس خمسة أضعاف الوقت الذي يمضيه المجتهد العادي لا يضمن بذلك تحقيق التفوق عليه بالضرورة.

في المدارس، نلقن أبناءنا بأمثلة تبدو جميلة مثل: ((إن تذاكر تنجح))، و((من جد وجد))، و((من زرع حصد))، كلها أسباب لكنها قد لا تكون تلك الصلة المتوقعة بالنتيجة. فعندما خرج رئيس الوزراء البريطاني المحنك ونستون تشرتشل منتصراً في الحرب العالمية الثانية، كان في أوج نجوميته، لكنه سقط في الانتخابات التالية. فرغم نجاحه العسكري والدبلوماسي إلا أن تلك الأسباب لم تكن كافية لإقناع الناخبين بإعادة انتخابه لحقبة الإعمار والازدهار. وهذه سنة الحياة. ولذلك كانت دعوات المصلحين منذ بدء الخليقة ((بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب))، مجرد أمنيات لم تتحقق في بلدان تسير خلف ركب التقدم.

وربما يُجَسَّد معنى عدم ارتباط الفعل بالنتيجة المرجوة بوضوح في الحديث الشريف: ((ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر)) (رواه أحمد). وهذا دليل على أنه حتى الدعاء لا يكون في بعض الأحيان سبباً كافياً لتحقق مراد السائل ممن بيده خزائن كل شيء.

مغالطة العلاقة السببية، تقع حينما يفترض أحدنا على نحو خاطئ أن وجود علاقة بين حدثين يعني تلقائياً أن ذلك الحدث يسبب الآخر. هذا الانحياز يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة حول كيفية تأثير الأشياء أو الأحداث في بعضها البعض. ويدفع متخذي القرار إلى ارتكاب قرارات مكلفة مادياً ومعنوياً. مثل المبالغة في الإنفاق الإعلاني على شريحة من العملاء لتزيد من تبضعها لمنتجات معينة، ثم نكتشف أنها مضطرة لشرائها لاعتبارات مرتبطة بانفراد الشركة بالجودة أو الاحتكار.

ذلك أن ((الارتباط بين شيئين لا يعني السببية)). فقد يلاحظ شخص ما أن الناس يستهلكون المزيد من المثلجات (الآيس كريم) في الأوقات نفسها التي تزداد فيها حالات الغرق. هنا يكون من الخطأ الاستنتاج بأن تناول المثلجات يسبب حالات الغرق، بينما الحقيقة هي أن كلا الأمرين يرتبط بارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

ومن الأمثلة الأخرى لهذه الظاهرة، الخلط بين السبب والنتيجة، كالافتراض بأن أحد الأحداث سبب للآخر، بينما قد تكون العلاقة بينهما معكوسة أو متعددة الأسباب. مثل الاعتقاد بأن أن النجاح في الأعمال يؤدي دوماً إلى السعادة، بينما قد يكون العكس صحيحاً أو قد تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة.

ولذلك يشتهر في علم الإحصاء مفهوم ((الارتباط لا يقتضي السببية)). وهي مسألة جوهرية في صميم البحث العلمي. فعندما يُلاحظ الباحثون أن هناك ارتباطاً بين قضاء وقت طويل على الإنترنت وتدهور الصحة العقلية، فلا يمكنهم الجزم بأن استخدام الإنترنت هو سبب مباشر لمشاكل الصحة العقلية؛ فقد يميل أولئك الأشخاص إلى تمضية وقت أطول على الإنترنت كوسيلة للتكيف أو الهروب من ضغوطات الحياة. وكذلك الحال عندما يجدون ارتباطاً بين شرب القهوة والنجاح في العمل، ولكن بعد تعمق شديد يتضح لهم أن كل ما في المسألة أن تناول كميات أكبر من الكافيين أمدهم بالمقدرة على البقاء لساعات عمل أطول لتلبية مهام عملهم المضنية أو شالـ((ـdemanding)) كما يقال.

إن تجنب إشكالية السبب والنتيجة تتطلب تفكيراً نقدياً وتفادي الاستعجال بالوصول إلى استنتاجات بمعزل عن تقديم تحليل شامل للأدلة والشواهد المختلفة المرتبطة بالموقف.