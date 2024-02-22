موازين العدالة

عندما يكون جيش الاحتلال حكماً تموت الحقيقة مع العدالة.

قالوا: ((إن الجيش المذكور، وهو لا يحتاج إلى تعريف، شكل لجنة للنظر في تصرفات جنوده، بعد أن نشرت لقطات مصورة لأسرى عراة يذلون في الشوارع المليئة بأنقاض المباني المهدمة في غزة، وذكر أن صوراً أخرى نشرت لنساء يتعرضن للمعاملة اللاإنسانية، وأن هناك حالات اعتداء جسدي وجنسي عليهن))، ويقال: إن ضجة عالمية شعبية تردد صداها على مواقع التواصل، وفي المقابل بلعت الدول المتحضرة، التي تعلمنا منذ عقود مبادئ الحريات وحقوق الإنسان ألسنتها، وفعلت كما يفعل أولئك الثلاثة بتكميم حلوقهم أو تغطية أعينهم أو سد آذانهم، واختصرت أفعالهم بمقولة ((لا أرى، لا أتكلم، لا أسمع))!

وخلص الجيش الذي يقتل قبل أن يسأل، ويدمر دون أن يعرف من يسكن بالمبنى، ويطلق النار على الشباب ثم يسألهم إن كانوا مسلحين أو مخربين، وعندما لا يسمع منهم إجابة يتهمهم بالامتناع عن التعاون مع المحققين، فالموتى لا يتكلمون إلا بمنطق جيش غرته دروعه ورصاصاته، أقول لكم، خلص ذلك الجيش من تقريره حول التصرفات، التي أثارت الضجة حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقال إن تصرفات الجنود الذين عروا أسراهم لم تخالف القواعد الأخلاقية!

ربما كان بيننا من ينتظر إدانة أو توبيخاً من تلك اللجنة لمرتكبي الأفعال المخالفة للقوانين الإنسانية والدولية، وربما صدقت أوروبا وإدارة بايدن بأن ((واحة الديمقراطية)) دولة متحضرة، وقد خاب ظن الجميع، والسبب معروف لديهم وهو أن دولة قامت على القتل لا يمكن أن تكون عادلة، وأن جيشاً غاصباً ومحتلاً لا يعترف بالحقيقة، فهؤلاء اعتادوا على ارتكاب أبشع الجرائم، ويصمتون حتى لا تزل ألسنتهم، وقد اعتادوا بفضل المساندة غير المحدودة من الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى أن تطمس جرائمهم.

الحقيقة واضحة للعيان، والعدالة لها ميزان، فإن مالت موازين عدالتهم، وانحازت إلى حقد لا يبرأ، وغطرسة لا تتوقف، كانت موازين من لا يغفل وينام حاضرة.