((لم أقتل شخصاً مطلقاً، هذا صحيح ولكن بسبب عدم توفر الشجاعة والوقت، وليس بسبب عدم توافر الرغبة))، يرى البعض أن هذه المقولة، التي تعود لادواردو غاليانو أحد أشهر كتاب الأدب في أمريكا اللاتينية، تحمل جرأة الاعتراف وخطورته، بينما يتفق آخرون على أن الرغبة في القتل قد راودت كثيرين ولو مرة واحدة في العمر لأسباب مختلفة، وإن كان من بين هؤلاء الكثيرون قلة من تأتت لهم الشجاعة لتنفيذها!

في الحقيقة هناك كثير من الرغبات الشريرة، التي تعتمل داخل النفس البشرية المجبولة على الشر كما على الخير، وأن الجرائم البشعة والصادمة التي نسمع بها، وخاصة تلك التي تمتاز بقدر غير متوقع من البشاعة، تؤكد على أن الشر متغلغل في النفس البشرية، وبطريقة مخيفة، وأن التربية فقط وصرامة القوانين وآليات الضبط الاجتماعي كالدين والتعليم هي أمور لازمة، ولا غنى عنها بأي حال من الأحوال، حيث لم تستفد المجتمعات يوماً، وفي أية حقبة زمنية من حالة التسيب والانفلات والحريات غير المنضبطة، كما أن رفع يد الوالدين والعائلة والمعلمين عن أمور التربية لم يؤدِ إلا للمزيد من التهاوي والانهيارات!

إنه من غير المستحب اللجوء إلى الإكراه والعنف والضغط المبالغ فيه لدفع المراهقين لسلوك طريق لا يرغبون فيه، لكن مما لا يعقل القبول بهذه الدعوات التي تنادي بتركهم يختارون ما يشاؤون دون وصاية! لقد تعالت الدعوة، لذلك منذ عدة سنوات مع تزايد الحديث عن الحريات الجنسية والمطالبة بجعل المثلية وتغيير الجنس خياراً متاحاً للمراهقين فماذا كانت النتيجة!

لماذا على مجتمعاتنا أن تؤمن بهكذا دعوات؟ فحتى من منطلق نفعي، مادي وبراغماتي لا تستفيد مجتمعاتنا من هذه الدعوات المشبوهة والفلسفات المدمرة، وبالتحديد ما يتعلق بتحييد دور الوالدين في التوجيه والتربية، لأن الأمر يتعدى الخيارات الجنسية والمظهرية إلى ما هو أكثر وأخطر، فحين ينعدم حضور الأب والأم كمربين وموجهين وضابطين لقواعد السلوك والأفكار والقيم والاختيارات، كيف لنا أن نضمن أجيالاً قادرة على الاندماج والعيش في مجتمعاتها وبشكل آمن؟ نحتاج أن نتذكر دائماً أننا مسؤولون وكفى!