إضاءات من كلمة الشيخ سيف بن زايد

كلمة قيّمة تلامس الواقع ألقاها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في القمة العالمية الحكومية 2024، بعنوان ((مسيرة الأجداد ومسؤولية الأجيال))، اشتملت على إضاءات مشرقة، تسلط الضوء على إنجازات وطموحات، وتكرس قيم وثوابت راسخات، لا غنى لأحد عنها.

تحدث سموه في مستهل كلامه عن الحضارات، والمراحل التي تمر بها، والنظريات الاجتماعية التي وضعت لتفسير نشوئها وانهيارها، والتي تقرر أن الدول تبدأ قوية، يتسلح أبناؤها في المرحلة الأولى بروح البناء والالتزام، فتزدهر الدولة، وينتشر الرخاء، فإذا نسيت الأجيال القادمة قيم المؤسسين، وخلدت إلى الترف والراحة وقلة الإحساس بالمسؤولية فمن هنا تبدأ مرحلة الانحدار، وهو ما يحدث في نظر أولئك المفكرين لدى الجيل الثالث الذين تسقط في عهدهم الدول والحضارات.

وفي هذا الإطار بيَّن سموه النهج الراسخ لاستدامة الحضارة، والذي يتحدى تلك القواعد ويسهم في استمرارية الدولة في الازدهار جيلاً بعد جيل، مستلهماً ذلك من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك إذا تمسكت الأجيال بالثوابت الإماراتية الأصيلة، وهي كما قرره سموه العقيدة الإسلامية، والتربية، والعمل، والتعليم، والولاء وحب الوطن، وقيادة الأسرة وتماسكها، والتي هي أساس تماسك المجتمع وصيرورته بيتاً متوحداً، وفي هذا الصدد علق سموه: ((في رأيي أن الأسرة هي أول شكل من أشكال الحكومة، إذا ضعفت الأسرة ضعفت الدولة، والعكس صحيح)).

كما تطرق سموه إلى مفهوم القدوة، والفرق بين القدوة والمؤثر، فإن الوسائط الاجتماعية عملت على تكريس مفهوم خطير، وهو إظهار المؤثر على أنه العنصر الفعال الذي ينبغي أن يحذو الصغار والكبار حذوه، مهما كانت طبيعة محتواه، مؤكداً سموه أن ذلك لن يغير من الحقيقة في شيء، فإن العنصر الذي ينبغي أن يُقدَّم للمجتمعات ويُفاخَر به هو القدوة صاحب الفضل والإنجاز، وليس المؤثر أياً كان، والذي قد يروج لقيم دخيلة مختلفة عن قيمنا تختلط فيها الإيجابيات بالسلبيات، حتى تصبح مثل السم في العسل، وتصبح أدوات وأسلحة وأجندات سياسية تهدف إلى تفكيك الأسرة، وإسقاط القدوة، وتشويه الرموز الوطنية للدولة، وترويج أفكار شاذة عن العادات والتقاليد، فأنى لمثل هذا أن يكون قدوة؟!

ومن هنا حرصت دولة الإمارات على تكريس مفهوم القدوة، عبر مبادرات نوعية، تستهدف الاحتفاء بالعلماء والنوابغ وصناع الأمل وأمثالهم من القدوات الإيجابية التي يزخر بها تاريخنا وحاضرنا، مؤكداً سموه أهمية الاختيار الواعي للقدوة، وخاصة إذا كانت من وطنك، فهي أحق بالاحتفاء والاقتداء، مشيراً إلى أن تاريخ الإمارات حافل بالقدوات، فكل أب وأم قدوة لأبنائهما، وكل من قدم خدمة لوطنه فهو قدوة، وكل شهيد قدوة في تضحياته، وقادتنا دائماً وأبداً قدواتنا في كل المجالات، قدوات في العطاء والإخلاص والعمل والإنجاز.

كما أشار سموه إلى قيمة مهمة من قيم المواطنة الصالحة، وهي الثقة في الوطن وقيادته، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، التي أصبحت مثل حصان طروادة تهدف لاختراق المجتمعات، وذكر سموه بعض الدراسات التي تشير إلى أن 41 % من المراهقين لا يستطيعون التفريق بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت، وكم شكك بعضهم في أمور أثبت الواقع زيف دعاواهم، فشكك بعضهم في نجاح إكسبو 2020، فجاء الجواب قاطعاً، أكثر من 24 مليون زيارة لهذا الحدث الكبير، وشكك بعضهم في نجاح كوب 28، فجاء الجواب قاطعاً أيضاً، أكثر من ثمانين ألف مشارك، وأكبر صندوق لتمويل المناخ في التاريخ، واستعرض سموه نماذج من إنجازات دولة الإمارات التي حققت بها المراكز الأولى عالمياً، وعلق سموه قائلاً: ((الثقة في الوطن لا تُبنى بالأخبار والتغريدات، خصوصاً المسيسة منها، إنجازات وطنك واضحة))، مشبهاً الوطن بالسفينة التي تبحر، فإنها لا تغرق مهما أحاطت بها من مياه، ما لم تدخل هذه المياه من الداخل، قائلاً سموه: ((فلنحافظ على سفينتنا لتبحر والماء من حولها)).

كما بيَّن سموه مكانة الإنسان والشباب في دولة الإمارات، الذين هم موضع ثقة ومحل طموح، وهم أهم ثروة للوطن، وبهم تحققت الكثير من الإنجازات، حتى وصلت دولة الإمارات إلى المريخ، في دولة لا تعرف المستحيل، وفي وطن يبحث في كل وقت وآن عن الريادة في شتى الميادين والمجالات.