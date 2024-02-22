التعليم الأخضر هو التعليم العصري الذي يسعى إلى التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه في سائر عناصر العملية التعليمية بكفاءة وفق معايير صديقة للبيئة.

فهو بذلك يطور شقين: الشق المتعلق بالبرامج البيئية من مبانٍ وطاقة وتشجير وخدمات، وهذا الجانب نجده بشكل واضح في كثير من دول العالم العربي. وأما الشق الآخر فهو كل ما يركز على العملية التعليمية بالتقنيات والتطبيقات والاستراتيجيات والممارسات المرتبطة بمفهوم التعليم الأخضر، وقد بدأت كثير من الدول في اعتماده في مؤسساتها ونظامها التعليمي، للمحافظة على البيئة والمساهمة في خفض الاعتماد على المنتجات والممارسات التي تثقل كاهل وزارات التعليم.

يمكن القول بأن التعليم الأخضر يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وتتمثل أهمية الحفاظ على البيئة في ضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية المستدامة، التي تضمن استدامة الموارد.

وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم الأخضر، حيث إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الطلاب على المساهمة في حماية البيئة، والحفاظ عليها. ويعتبر برنامج التعليم الأخضر في الإمارات من أهم الخطط الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن فوائد هذا النظام اعتماد تقنيات لترشيد استهلاك الطاقة الناتج عن استخدام أجهزة الحاسوب والإضاءة والتكييف، فضلاً عن استخدام التقنيات التعليمية بطريقة سليمة بيئياً، واقتصادية في الجهد والوقت، وكذلك التحول الجذري إلى الخدمات الإلكترونية بغية الاستغناء عن استخدام الورق والكتب الدراسية، وتقليص مراكز التدريب بتفعيل التدريب عن بعد، مما له الأثر الأكبر على: جودة التعليم وتوسيع مدارك الطالب والتواصل المباشر والنشط بين الطالب والمعلم.

وتنمية مهارة الإبداع والاستكشاف لديه، وتحويل الفصول التقليدية إلى عالم افتراضي يحاكي الواقع، وإيجاد فضاء تفاعلي بإمكانيات مثيرة ومثرية لتفكير الطالب ومعرفته في آن واحد وفي ظل بيئة صحية وآمنة. وبذلك سنعيد هندسة التعليم بأسلوب يتواءم مع التطور العلمي والاقتصادي المتنامي الذي يشهده العالم اليوم.