المعرفة بين الماضي والمستقبل

أتعجب من التنكُّر ونسيان حضارتنا وتاريخنا لدى البعض من هذا الجيل، حيث أصبح تقمص المظهر والتصرفات الغربيَّة دليلاً على التمدن والتطور.

صحيح أن ظروفاً أثرت في استمرار صعود الحضارة العربية الإسلامية، لكن يجب أن يتم زرع الفخر والانتماء للهوية العربية والوطنية، فلا تتوقع من شاب امتلأ ذهنه بمعتقدات مؤسفة عن ماهية التطور، ويظهر مدى تمدنه ومواكبته العصر بواسطة ثيابه التي يحرص أن تكون آخر الصيحات، وأجهزته التي يستعملها من أجل الترفيه وتصرفاته المقتبسة من نجوم الغناء الغربي، لا تتوقع منه أن يبني مجداً أو فخراً عربياً، أو أن يضيف شيئاً لوطنه.

إن غرس الانتماء والحب والفخر للتاريخ العربي لدى الشباب هو الخطوة الأولى والمثالية لبناء حضارة عربية تسود العالم بواسطة السلام، ولقد أحسنت الدكتورة حنة آرنت، في كتابها ((بين الماضي والمستقبل))، وهي تدافع عن الماضي وعن العلماء الذين أثروا الإنسانية بآرائهم ونظرياتهم، حيث قالت: ((نستطيع أن نرد على أولئك الذين كثيراً ما يقولون لنا إن أفلاطون أو غيره من عظماء الكتاب الأقدمين قد جاء من ينسخ فلسفتهم ويبطلها، ونستطيع أن ندرك أنه حتى لو كان انتقاد بعضهم لأفلاطون صحيحاً، فقد تظل رفقة أفلاطون أفضل من رفقة منتقديه)).

وعلى كلٍّ، فلنتذكر ما ينبغي أن يكون عليه الشخص المثقف في عرف الرومان، وهم أول شعب اهتم بالثقافة اهتماماً جدياً كاهتمامنا حين قالوا: المثقف هو الشخص الذي يحسن اختيار رفاقه من بين الرجال، ومن بين الأشياء، ومن بين الأفكار، من الحاضر ومن الماضي على حدٍّ سواء.

والمهمة يسيرة وليست معضلة كبيرة، ففي الوطن العربي عشرات العشرات من المؤسسات والهيئات التي تم إنشاؤها من أجل حماية التراث، وما على هذه الهيئات إلا تطوير أساليبها وتغيير نمط عملها ليكون أكثر إنتاجية وفعالية، وتصميم برامج تستهدف أطياف المجتمع المختلفة، وتجذبهم ببرامج مشوقة ومسابقات وفعاليات للتعريف بعمق حضارتنا وإرثنا الإنساني والفكري.