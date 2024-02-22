ابتكار يحدث تغييرات هائلة في سرعات الكمبيوتر

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقترح الباحث هونغ وي تسنغ الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد الأمريكية، نقلة نوعية في هندسة الكمبيوتر تسمى ((تعدد الخيوط المتزامنة وغير المتجانسة)) ((SHMT))، وهي تقنية جديدة في هندسة الكمبيوتر تسمح بتنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه على معالجات متنوعة.
وتتمثل الفكرة في الاستفادة من مكونات الأجهزة الموجودة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ومسرعات الذكاء الاصطناعي، وتجنب الحاجة إلى معالجات إضافية.
وحقق الاقتراح تسريعاً بمقدار 1.96 مرة، وانخفاضاً بنسبة %51 في استهلاك الطاقة على منصة النظام المدمجة مع معالج ARM متعدد النواة. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتزامن للمكونات الموجودة إلى تقليل تكاليف أجهزة الكمبيوتر، وتقليل انبعاثات الكربون.
MENAFN22022024000110011019ID1107889120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.