ابتكار يحدث تغييرات هائلة في سرعات الكمبيوتر

اقترح الباحث هونغ وي تسنغ الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد الأمريكية، نقلة نوعية في هندسة الكمبيوتر تسمى ((تعدد الخيوط المتزامنة وغير المتجانسة)) ((SHMT))، وهي تقنية جديدة في هندسة الكمبيوتر تسمح بتنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه على معالجات متنوعة.

وتتمثل الفكرة في الاستفادة من مكونات الأجهزة الموجودة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ومسرعات الذكاء الاصطناعي، وتجنب الحاجة إلى معالجات إضافية.

وحقق الاقتراح تسريعاً بمقدار 1.96 مرة، وانخفاضاً بنسبة %51 في استهلاك الطاقة على منصة النظام المدمجة مع معالج ARM متعدد النواة. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتزامن للمكونات الموجودة إلى تقليل تكاليف أجهزة الكمبيوتر، وتقليل انبعاثات الكربون.