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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

2/22/2024 7:32:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت المملكة المتحدة، أمس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، قبل يومين من الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.

تستهدف العقوبات البريطانية الجديدة، شركات مصنّعة للذخائر، وشركات الإلكترونيات، وتجار ماس ونفط، فيما تهدف إلى ((تقليص)) ترسانة أسلحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان.

وأفرد البيان حيزاً لتصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي قال: ((إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا (...) غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة)).

وأضاف: ((معاً لن نستسلم.. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديمقراطية طالما لزم الأمر)).

ونوّه كاميرون بأنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن ((اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا)).

ولفت إلى أن العقوبات ((إشارة واضحة إلى أنه بعد عامين من بدء الحرب لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا)).

وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة ((الأسطول الشبح)) من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.

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