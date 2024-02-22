اتفاق عراقي تركي بشأن «المياه والأمن»

اتفق رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، ورئيس مجلس الأمة التركي، نعمان كورتولموش، أمس، على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بالمياه والأمن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان صحافي، أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ((رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، التقى رئيس مجلس الأمة التركي، نعمان كورتولموش، وذلك على هامش المشاركة في الجلسة العامة 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو)).

وأوضح البيان أنه ((جرى خلال اللقاء، الاتفاق على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية في معالجة ملف المياه، بما يضمن زيادة حصة العراق، لتكون عادلة وكافية تغطي حاجة البلاد الفعلية، فضلاً عن بحث ملفات الأمن وضبط الحدود وتنشيط الاستثمار، إضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية، والإنجازات المتحققة فيه، وأهميته للبلدين كونه يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب)).

وأكد رئيس الوفد العراقي النيابي ((رفض الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، وتأثيرها في مستقبل العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الجارين))، داعياً إلى ((ضرورة التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف بين البرلمانين في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما تجاه القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والملفات ذات الاهتمام المشترك)).

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