استهداف المستشفيات الفلسطينية قتل للإنسانية

يتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير كافة المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية، وذلك في ظل استمراره بتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فلم يبقَ مستشفى ولا مركز صحي إلا وتعرض للقصف والاعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي، ما يعد جريمة حرب وقتل للإنسانية.

بينما كان مدير مستشفى جنين الحكومي، الدكتور وسام بكر، منهمكاً في تضميد جراح شبان أصابهم رصاص الجيش الإسرائيلي، خلال الاقتحام الأخير لمدينة ومخيم جنين، تفاجأ برسالة على هاتفه النقال، من ضابط مخابرات إسرائيلي، يهدد من خلالها بقصف المستشفى، بزعم وجود مطلوبين يختبئون فيه.

قبل هذا التهديد بأيام، انتهك الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة حرمة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فاقتحمه وقتل ثلاثة شبان بينما كانوا على أسرّة الشفاء، في انتهاك لخصوصيات المرضى والجرحى، واعتداء على المحرمات، وقبل أيام حاصرت القوات الإسرائيلية مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ومراراً اقتحمت مستشفيات ومراكز طبية في طولكرم ونابلس، وجنين، مانعة وصول الجرحى إليها.

لم يكن أحد يتخيل، أن ذلك ((الجندي الأبيض)) الذي يرتدي معطف مزاولة مهنة الطب، ومعه ((ممرضون)) يحملون معدات طبية، هم نواة للفرق السرية الإسرائيلية، المعروفة بـ((المستعربين)) أو ((القوات الخاصة)). في الساعات الأخيرة كذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية آخر عنقود المستشفيات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، فقصفت محيط مستشفى ناصر في خان يونس، وطالبت المرضى والأطباء بإخلائه، في اعتداء صارخ على رسائل الإنسانية، كما أن أياً من مستشفيات قطاع غزة لم يسلم من القصف أو التدمير على مدار الساعة.

في فلسطين، يؤدي الأطباء والممرضون رسالتهم الإنسانية السامية، في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث الاستهداف المباشر للمراكز والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، لكن أن يصل الحد إلى انتحال شخصيات وصفات الأطباء، لتنفيذ عمليات القتل والتصفية بحق الجرحى، كما جرى في مدينة جنين، فهذا جرم مدان وترفضه كل الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية.

((ماذا يعني أن يستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات في غزة والضفة الغربية، ويزرع الخوف والهلع في نفوس المرضى، قبل أن يصل بطرقه الملتوية إلى القتل والترويع بأي ثمن؟.. ألم يكن هذا الجيش على علم وبينة بأن هذه المراكز طبية خالصة، وتحمل لافتات وموزاً تعريفية برسالتها الإنسانية))؟..

يتساءل مساعد محافظ جنين، منصور السعدي، مبيناً أن هذا الاعتداء بحق المستشفيات الفلسطينية، يضاف إلى سجل حافل باستهداف الأطقم الطبية. ويضيف: ((كان حري بالجيش الإسرائيلي أن يحترم هذه المستشفيات، التي تمثل عصب الإنسانية، لكنه استهدف الإطار الصحي بكل مكوناته، لأن هذا القطاع، الأكثر تأثيراً ومساهمة في كشف ما يجري من ممارسات يرفضها العالم)).

وإذ يترسم الجيش الإسرائيلي خطى ممارساته بحق المستشفيات في قطاع غزة، مكرراً المشهد بحق مستشفيات الضفة الغربية، فإنه بسلوكه يخرق بشكل متعمد الميثاق الصحي العالمي، الذي ينص على توفير الحماية المطلقة لكافة المستشفيات والمراكز الطبية، والعاملين فيها حتى في خضم الحروب والنزاعات. بحسب مساعد محافظ جنين، منصور السعدي.

ويجمع نشطاء وحقوقيون على أن ما جرى في مستشفيات المعمداني والقدس والرنتيسي وناصر في قطاع غزة، وابن سينا وفلسطيني الطبي في الضفة الغربية، لن تحجب الأطباء الفلسطينيين عن رسالتهم الإنسانية، وما تشبيههم بـ((رسل الإنسانية)) إلا خير شاهد.

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