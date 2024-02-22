هجوم في القدس وقصف إسرائيلي عنيف على رفح

في اليوم الـ139 للحرب في غزة صعدت إسرائيل من هجماتها، حيث قصفت رفح في أعنف هجوم منذ بداية الحرب، ما أدى إلى مقتل العشرات، فيما قتل إسرائيلي وأصيب تسعة آخرون في هجوم بإطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم.

ودمر أمس قصف إسرائيلي مسجداً ومنازل في واحدة من أسوأ الضربات على رفح حتى الآن، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية إذا اجتاح الجيش الإسرائيلي المدينة.

وسوت ضربة إسرائيلية مسجد الفاروق وسط مدينة رفح بالأرض ليتحول إلى أنقاض وركام، وتحطمت واجهات المباني المجاورة. وقالت السلطات إن الجيش الإسرائيلي قصف أربعة منازل جنوبي رفح وثلاثة في وسط المدينة.

ووصف السكان الضربات بأنها الأعنف منذ الهجوم الإسرائيلي على المدينة قبل عشرة أيام والذي استعادت خلاله إسرائيل رهينتين وتسبب في مقتل عشرات المدنيين.

وقال سكان من المدينة، إنها واحدة من أسوأ الليالي التي تمر بهم حتى الآن، حيث قتل 97 شخصاً وأصيب 130 آخرون في الهجمات الإسرائيلية لكن معظم القتلى ما زالوا تحت الأنقاض أو في مناطق لم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليها.

يأتي ذلك فيما قال نتانياهو في مقابلة هاتفية قصيرة مع موقع ((بلومبيرغ))، إن الجيش الإسرائيلي يعد حالياً خطة لإجلاء سكان رفح، وسيقدمها في وقت قريب، مشدداً على أن ((لدى إسرائيل هدف واحد بسيط في قطاع غزة، وهو القضاء على حركة حماس والإفراج عن رهائننا ولن نيأس حتى نحقق النصر الكامل)).

وكثّفت إسرائيل غاراتها على رفح وخان يونس جنوبي غزة، بينما تكبّد الجيش الإسرائيلي أمس خسائر خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قتلت جنوداً إسرائيليين في خان يونس.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة ((بلومبيرغ))، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين إسرائيليين يقرون سرًا بأنهم لا يملكون استراتيجية محددة لكيفية نقل مليون و200 ألف مدني من رفح، أو المدة التي سيستغرقها ذلك، أو إلى المكان الذي سيذهبون إليه.‏

وأوضحت الوكالة أن مسؤولين غربيين يعتقدون أن إسرائيل ستنفذ عمليتها العسكرية في رفح مهما كلفها الأمر، غير أنهم يشعرون بالقلق بشأن الموعد النهائي للهجوم الذي تم تحديده في شهر رمضان، وبشأن الاستراتيجية الإنسانية الأوسع المتبعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29410 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

إلى ذلك، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بالقرب من مدينة القدس، وبحسب المعلومات نقل أحد المصابين في حالة خطيرة، بينما أصيب 4 آخرون بجروح متوسطة، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إطلاق النار في المستوطنة الإسرائيلية عملية مخططة وليست ارتجالية، كما أفاد بأن معظم مناطق الضفة الغربية مغلقة وعمليات التمشيط الإسرائيلية مستمرة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم تم بالأسلحة النارية عند حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس، في حين ذكرت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) أن إسرائيلياً لقي حتفه. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذي هجوم معاليه أدوميم المقتولين هما شقيقان من بيت لحم.

إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير أمس إن إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة ((حماس)) لإدارة الشؤون المدنية في مناطق بقطاع غزة يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن ((الجيوب الإنسانية)) المزمعة ستطلق في المناطق التي تم طرد ((حماس)) منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير ((حماس)). وقال المسؤول لـ((رويترز)) شريطة عدم الكشف عن هويته، ((نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية، لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتاً)).

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن حي الزيتون شمال مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، والتي بموجبها سيقوم التجار المحليون وقادة المجتمع المدني بتوزيع المساعدات الإنسانية.

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