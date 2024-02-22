4 قتلى بغارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبي لبنان

قتل 4 أشخاص على الأقل من بينهم اثنان ينتميان لـ((حزب الله)) وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان قرب النبطية جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، على وقع تفاقم التصعيد الحدودي بين البلدين.

وقال المصدر إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مبنى سكني في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من ((حزب الله)) وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل بجروح.

وتقع كفررمان على بعد 12 كيلومتراً بخط مستقيم عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل. وكان ((حزب الله)) أعلن في بيانات متلاحقة أمس استهداف مواقع عدة في شمال إسرائيل، بينها كفر يوفال ((رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية)).

ويستمر تبادل الهجمات العابرة للحدود بين ((حزب الله)) اللبناني والجيش الإسرائيلي، التي بدأت بالتزامن مع حرب إسرائيل على قطاع غزة. وفي لبنان، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 190 عنصراً من ((حزب الله)) و50 مدنياً، بينما قتل 12 جندياً و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود.

والأربعاء قال عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي لـ((رويترز))، إن الجيش الإسرائيلي وحزب الله لديهما فرصة لتهدئة التوتر. واجتمع المشرعان كريس كونز وريتشارد بلومنتال مع مسؤولين لبنانيين خلال زيارة إلى المنطقة التي عصف بها الصراع.

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