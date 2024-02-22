تأييد أمريكي بريطاني لخليفة ستولتنبرغ في «الناتو»

أكد مسؤول في واشنطن، أمس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ((يؤيد بقوة)) تولي رئيس وزراء هولندا، مارك روته، منصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي ((الناتو)).

في وقت بات روته في موقع ((الحليف القوي)) و((الأوفر حظاً)) لقيادة ((الناتو))، بعدما قدمت المملكة المتحدة، أمس، دعمها العلني له لخلافة أمين عام ((الناتو)) الحالي، ينس ستولتنبرغ في هذا المنصب الحاسم في خضم الحرب في أوكرانيا.

وصرح المسؤول الأمريكي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن بايدن يؤيد ترشيح روته للمنصب من منطلق أن قيادته ((للناتو))، ((ستخدم التحالف بشكل جيد في هذا الوقت الحرج)).

جدير بالذكر أن موقع ((بوليتيكو)) الإخباري كان أول من أشار إلى دعم بايدن لروته. كما يهدف ((الناتو)) إلى وجود أمين عام جديد للحلف ليخلف الأمين العام المنتهية ولايته قبل قمة التحالف العسكري المقررة في واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيسه. إذ جرى تعيين ستولتنبرغ، أميناً عاماً للحلف عام 2014.

وكانت الدول الأعضاء في ((الناتو)) وافقت مرتين على تمديد ولاية ستولتنبرغ، خلال الحرب الروسية واسعة النطاق مع أوكرانيا. ومن المقرر أن يغادر ستولتنبرغ منصبه مطلع أكتوبر المقبل.

وقال المسؤول الأمريكي، في معرض تطرقه لدوافع تأييد بايدن، إن ((روته يمتلك فهماً عميقاً لأهمية التحالف))، مضيفاً: إن رئيس الوزراء الهولندي ((زعيم ومحاور بالفطرة)).

في الغضون تلقى روته دعماً إضافياً من بريطانيا، أمس، حيث قال مسؤول بريطاني إن رئيس الوزراء الهولندي يحظى باحترام كبير داخل حلف شمال الأطلسي، و((يمتلك خبرات دفاعية وأمنية عميقة)).

يشار إلى أنه يتعين موافقة جميع الدول الأعضاء الـ31 في الحلف على تعيين روته، كي يصبح أميناً عاماً لـ((الناتو)).

وبات روته الأوفر حظاً لقيادة ((الناتو))، حليفاً قوياً بعد أن قدمت المملكة المتحدة دعمها العلني لخلافة ستولتنبرغ في المنصب الحاسم في خضم الحرب في أوكرانيا.

وبسبب غياب اتفاق بين الحلفاء على شخصية جديدة، أعيد تعيين الأمين العام الحالي في منصبه الصيف الماضي لمدة سنة أخرى. ثم قاد النرويجي هذه المنظمة لمدة 10 سنوات التي تهيمن عليها التوترات المتزايدة مع روسيا.

ولخلافته، ظل اسم رئيس الحكومة الهولندية المستقيل الذي يقوم بتسيير الأعمال، متداولاً منذ أشهر. لكنه يحظى الآن بدعم رسمي ((قوي)) من أحد الأعضاء المؤسسين لحلف الأطلسي.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ((نريد مرشحاً قوياً))، مضيفاً: إنه يدعم ((بقوة)) ترشيح المسؤول الهولندي.

وأوضح أن ((روته يحظى باحترام كبير داخل الحلف، ولديه خبرات دفاعية وأمنية كبيرة، وسيضمن بقاء الحلف قوياً وجاهزاً لتوفير الدفاع والردع))، مشيداً بـ((الدور القيادي)) لينس ستولتنبرغ لمدة تسع سنوات.

فيما ترى بعض الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة أن الوقت قد حان لتتولى امرأة قيادة الناتو للمرة الأولى.

وكانت رئيس الوزراء الإستونية، كايا كالاس، أعربت عن اهتمامها، ولكن يبدو أن اسم روته أصبح بارزاً الآن.

ويتولى روته رئاسة الوزراء منذ عام 2010، وأعلن نيته ترك المشهد السياسي الهولندي لكنه يظل في منصبه بانتظار تشكيل حكومة جديدة. وتراوح المفاوضات مكانها منذ فوز اليمين في انتخابات نوفمبر الماضي.

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