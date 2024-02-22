«أونكتاد»: انخفاض الشحن عبر قناة السويس بمقدار الثلثين

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((أونكتاد)) أن حركة سفن الشحن الأسبوعية عبر قناة السويس انخفضت بأكثر من الثلثين عن مستويات الذروة، إثر تجنب شركات الشحن البحر الأحمر، بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن.

في وقت أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية ((سنتكوم)) إسقاط 6 مسيرات، أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كانت تستهدف بوارج في منطقة البحر الأحمر.

وأكد ((أونكتاد)) أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض عدد السفن، التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 42 % خلال يناير الماضي، مقارنة بالذروة خلال النصف الأول من العام الماضي، محذرة أن المتعاملين لم يشعروا بالتداعيات الكاملة للأزمة بعد!

وخلص المؤتمر الأممي إلى أن حركة المرور انخفضت بنسبة 67 % عن مستويات الذروة، بينما انخفضت حركة المرور الإجمالية بما في ذلك عبور الناقلات وناقلات الغاز بنسبة 42 %.

ونوه ((أونكتاد)) بأن عرقلة الحركة على الطريق، الذي يربط بين البحرين الأحمر و((المتوسط))، تسبب في ارتفاع الأسعار الفورية الخاصة بالحاويات المتجهة من شنغهاي إلى أوروبا بنسبة 256 % بين بداية ديسمبر، ونهاية يناير الماضيين.

وحذر المؤتمر من ((تداعيات اقتصادية محتملة واسعة النطاق لاستمرار عرقلة طرق شحن الحاويات، ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ربما يؤدي لتأخير الشاحنات، ما سوف يتسبب في ارتفاع التكاليف والتضخم، وسوف يشعر المتعاملون بالتأثير الكامل لارتفاع رسوم شحن البضائع خلال عام)).

وركز ((أونكتاد)) على تداعيات انخفاض حركة التجارة في عدد من الدول الأفريقية مثل: جيبوتي، وكينيا، وتنزانيا، التي تعتمد على تدفق البضائع عبر القناة، كما تناول المؤتمر أيضاً الآثار البيئية الناجمة عن توجه السفن لمسافات طويلة لتجنب تهديدات الحوثيين.

في سياق متصل أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط بالتعاون مع حلفائه في ((حارس الازدهار)) 6 مسيرات، أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كانت تستهدف، على الأرجح، بوارج في منطقة البحر الأحمر.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية ((سنتكوم))، في بيان، بأن طائرات أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت فجراً المسيرات الحوثية، مضيفة: إنه تم تحديد أن المسيرات ((تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف، وكانت تشكل تهديداً وشيكاً))،

بينما لم تحدد ((سنتكوم)) هوية السفينة الحربية، التابعة للتحالف، لكن هيئة الأركان الفرنسية أعلنت أن ((البحرية الفرنسية)) في البحر الأحمر دمرت ليلاً مسيرتين انطلقتا من اليمن.

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