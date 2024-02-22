«الصحة العالمية»: السودانيون يموتون لنقص الخدمات والأدوية

حذرت منظمة الصحة العالمية من ((كارثة إنسانية)) في السودان، نتيجة ضعف الخدمات الصحية الأساسية، في ظل أزمة النزوح ((الخطيرة)) التي تعيشها البلاد، مفيدة بأن السودانيين ((يموتون لعدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والأدوية)).

في وقت أعرب مجلس السيادة السوداني عن الانفتاح على المبادرات الإقليمية المطروحة لوضع أوزار الحرب الدائرة رحاها في البلاد، بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي.

أزمة نزوح خطيرة

وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه إزاء ضعف الخدمات الصحية الأساسية بالسودان، في ظل أزمة النزوح ((الخطيرة)) التي تعيشها البلاد.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، أول من أمس: ((إن الناس بالسودان يموتون لعدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والأدوية)).

وحذّر غيبريسوس من ((كارثة إنسانية)) في السودان، بفعل القتال المستمر منذ أكثر عن 10 شهور، ما أثّر بشكل ((قاتل)) في حياة المدنيين، منوّهاً بأن أزيد من 6 ملايين شخص، وجدوا أنفسهم مضطرين للنزوح داخل البلاد، في وقت لجأ نحو مليوني شخص للفرار إلى البلدان المجاورة، واصفاً الوضع بـ ((أكبر نزوح بشري في العالم)).

ورجّح غيبريسوس أن يغدو الوضع في السودان أسوأ بكثير ((إن تجاهل العالم معاناة السودانيين، ما سيزيد دون شك من عدد القتلى)).

مبادرات إقليمية

في الغضون قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن المجلس منفتح على المبادرات الإقليمية المطروحة، لتسوية الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، منوّهاً برفض المجلس أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان، أو تهدد أمنه القومي.

إلى جانب انفتاح البلاد على المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة، أكد عقار الانفتاح كذلك على قضية خروج الأجانب من السودان.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السيادة السوداني، في أعقاب لقاء عقار مع سفراء المجموعة الأفريقية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، أمس، بمقر السفارة السودانية في أوغندا.

ووصف عقار الحرب الدائرة في السودان بـ ((حرب احتلال))، استعانت خلالها قوات الدعم السريع بعدد من الدول، و((مارست شتى أنواع الانتهاكات)).

وخلال اللقاء، قدّم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني للسفراء ورؤساء البعثات، شرحاً ((لخارطة طريق إنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان بمراحلها الأربع)).

وأوضح عقار أن تعاطي السودان مع أي مبادرة، يستند على احترام سيادة البلاد، مشدداً على أن الحكومة السودانية لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة البلاد أو تهدد أمنها القومي.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أكد الثلاثاء، أنه إذا لم ينتهِ الصراع في البلاد، فلن تكون هنالك عملية سياسية.

أعباء متفاقمة

إلى ذلك، قالت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، إن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ يفر ملايين الأشخاص، بحثاً عن الأمان داخل البلاد وخارجها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لعرض مستجدات الأمور والأوضاع في المنطقة.

وأضافت بلخي أن الزلازل التي ضربت أفغانستان، والمغرب، وسوريا، في الآونة الأخيرة، والفيضانات التي وقعت في ليبيا، وباكستان، والتزايد الكبير، المستمر، في عدد حالات الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك، في شتى أنحاء الإقليم، كل ذلك أدى إلى تفاقم عبء الاحتياجات الصحية والإنسانية في جميع أنحاء دول المنطقة.

ولفتت بلخي إلى تزايد حالات الطوارئ الصحية في شتي أنحاء المنطقة بوتيرة سريعة، إذ يتأثر 13 بلداً، بشكل مباشر وغير مباشر، بالنزاعات، مبيّنة أن المنظمة استجابت خلال العام الماضي لـ 73 فاشية للأمراض.

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