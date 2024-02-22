«تهدئة غزة» تدخل مسار «تخفيف الشروط»

تجددت الآمال في التوصل إلى هدنة في الحرب على غزة قبل رمضان، وسط أنباء عن تخفيف الشروط من ((حماس)) وإسرائيل، حيث قالت مصادر فلسطينية، إن ((مساراً جديداً للتهدئة في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة ((حماس))، جرى بحثه في القاهرة، بتهدئة لمدة 45 يوماً، وزيادة عدد أيام الهدنة مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم الإفراج عنه)).

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن وفد حركة ((حماس))، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أنهى مباحثاته مع المسؤولين المصريين بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، بعد جلسة صباحية مع المسؤولين المصريين. فيما أفاد موقع ((أكسيوس)) الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، أخبر المسؤولين الإسرائيليين بوجود تقدم في المفاوضات بين الوسطاء المصريين والقطريين و((حماس)) في القاهرة، وحضهم على إرسال وفد إلى محادثات باريس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يوقع بعد على إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع الجمعة.

وأضافت المصادر، أن ((المفاوضات مع حماس، شهدت تقدماً في مواقفها بشكل إيجابي))، مشيرة إلى أن ((القاهرة ستنقل إلى الجانب الإسرائيلي، ما أفضت إليه عملية التفاوض مع ((حماس)) بشكل كامل، مع وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة)).

وذكرت المصادر أن المباحثات الجارية في القاهرة، تتركز على الوصول إلى ((حل وسط)) بشأن المرحلة الأولى من اتفاقية الإطار المقترحة، مشيرة إلى أن الجانب المصري حقق بعض التقدم في المباحثات مع حركة ((حماس))، وأن الوفد الإسرائيلي أعطى انطباعاً أولياً بتخفيف الشروط لتحقيق تقدم مماثل.

يأتي ذلك، فيما أفاد مصدر مطلع ومسؤول إسرائيلي، لموقع ((أكسيوس))، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، سيجري، اليوم الجمعة، في باريس، مباحثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين، حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة ((حماس)).

وذكر عضو ((مجلس الحرب الإسرائيلي))، بيني غانتس، أن ((هناك علامات أولية تشير إلى إمكانية إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق)).

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، وفق ((أكسيوس))، إنه بناء على ما تعرفه إسرائيل، قدمت ((حماس)) لمصر ((رداً شفهياً)) على الموقف الإسرائيلي، ووافقت على ((تعديلات طفيفة)) في مطالبها.

قالت مصادر في الفصائل الفلسطينية، إن مساراً جديداً للتهدئة في قطاع غزة، يجري بحثه في العاصمة المصرية، يتضمن تهدئة لمدة 45 يوماً، وزيادتها مقابل كل محتجز إسرائيلي يفرج عنه.

وأبلغت المصادر، الموجودة خارج قطاع غزة، وكالة أنباء العالم العربي، بأن ((المسار الجديد يقترح مراحل أخرى لبحث وقف دائم لإطلاق النار، بعد الهدنة المؤقتة في المرحلة الأولى)).

وأوضحت أن مسار التهدئة يتضمن أيضاً الإفراج عن كبار السن من الرجال، وما تبقى من النساء الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما يتيح المسار الجديد، إدخال المساعدات بشكل مكثف إلى مدينة غزة وشمال القطاع، لكنه لا يتضمن عودة النازحين جنوباً من سكان الشمال إلى مناطقهم، بحسب المصادر.

نقطة خلاف

ويقول مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن، إنهم يريدون الدفع بمحاولة للتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أقل من ثلاثة أسابيع، من أجل ضمان وجود وقف مؤقت لإطلاق النار خلال الشهر. لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل و((حماس)).

وبحسب ((أكسيوس))، سيؤدي الاقتراح الحالي الذي تدفعه إدارة بايدن، إلى توقف القتال لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسة حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكيف سيتم تحديد القائمة للمرحلة الأولى، ما يمكن أن يكون صفقة من ثلاث مراحل.

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