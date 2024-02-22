انطلاق فعاليات مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية»

انطلقت فعاليات مبادرة ((تحدي المناظرات الشرطية الأمنية)) المُنظمة من قبل مجلس طلبة الجامعات والكليات، بهدف التعرف على آراء الشباب على مستوى الجامعات والكليات حول عدد من الظواهر السلبية من خلال إجراء عصف ذهني باستخدام أسلوب ((المناظرة)) بين فريقين.

وتعتمد مبادرة ((تحدي المناظرات الشرطية الأمنية)) التي أُقيمت في مركز البحث والتطوير في القيادة العامة لشرطة دبي، على منافسة فريقين من الكليات والجامعات فيما بينهما في مناقشة ظاهرة سلبية في المجتمع، وطرح أفكار إبداعية مدعومة بالدلائل حول وجهة نظر كل فريق، فيما تختار لجنة تحكيم خاصة الفريق الفائز الذي استطاع تقديم وجهة نظر أكثر إقناعاً وتتضمن توصيات.

شهد فعاليات المبادرة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد محمد عتيق مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، وعدد من ضباط شرطة دبي، وممثلي الجامعات والكليات، إلى جانب 20 طالباً وطالبة الذين خاضوا منافسات المناظرات.

والتقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري بفرق الجامعات والكليات المُشاركة في تحدي المناظرات، مؤكداً أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعرف على آراء الشباب، وإشراكهم في مناقشة مختلف القضايا سواء الجنائية أو المرورية، والاستماع إلى وجهات نظرهم، وفتح قنوات تواصل معهم لمناقشة بعض الظواهر والبحث عن حلول إبداعية لها.

وأوضح معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على إطلاق المبادرات التي تستهدف الشباب، ولديها 8 مجالس تعمل مع الشباب والمجتمع بكافة مكوناته، وحريصة دائماً على التعرف على آراء مختلف فئات المجتمع بما يسهم في إطلاق المبادرات وتطوير الخدمات لتحقيق الريادة والتميز على مستوى إمارة دبي.

و أكد الرائد الدكتور حامد عبد الله، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن تحدي المناظرات الشرطية الأمنية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على فتح المجال أمام الطلاب لإجراء عصف ذهني للحد من أية ظواهر سلبية خاصة في المجتمعات الطلابية، بما يتماشى مع الهدف والمؤشر الاستراتيجي في توفير مجتمعات طلابية ريادية وآمنة على مستوى العالم.

وذكر عبيد الحصان الشامسي عضو مُنظم في تحدي المناظرات الشرطية الأمنية، أن أداء المشاركين في المناظرات كان تنافسياً في سرد الآراء والحقائق والدلائل، مشيراً إلى أن كل فريق ضم طلبة من مختلف التخصصات العلمية بالجامعات.

من جانبه أفاد عبدالله سليم البلوشي عضو مُنظم بالمبادرة بأن المناظرات الشرطية الأمنية تلعب دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة الوعي الأمني بين الطلاب و أن المناظرات ليست مجرد منصة للتعبير عن الآراء، بل هي برنامج مُتكامل يهدف إلى تعميق فهم الطلاب للقضايا الأمنية.

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