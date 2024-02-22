رئيس الوزراء المصري: علاقات أخوية متميزة بين مصر والإمارات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أول من أمس، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر.

وأشاد رئيس الوزراء المصري، خلال اللقاء بالعلاقة الأخوية المتميزة بين مصر والإمارات، بدءاً من العلاقات التي تجمع قيادتي البلدين وصولاً إلى الارتباط القوي الذي يجمع بين شعبي البلدين.

من جانبه، نقل معالي صقر غباش، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموهم لمصر وشعبها الشقيق بدوام الرقي والتقدم والازدهار في شتى المجالات.

وحمل الدكتور مدبولي، معالي غباش، تحيات الرئيس السيسي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموهم موفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وقال معالي غباش: إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين مبنية على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتضمن دعماً إنسانياً للأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بدور مصر المهم من أجل التوصل لحل ينهي الأزمة في قطاع غزة.

من جهة أخرى، زار معالي صقر غباش العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته الرسمية حاليا الي جمهورية مصر العربية علي رأس وفد برلماني من المجلس، وكان في استقباله والوفد المرافق له الدكتور المستشار أحمد سعد الدين النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وأكد معالي غباش أن المستوى المتقدم الذي تبدو عليه العاصمة الإدارية الجديدة بمصر يعد إنجازاً كبيراً يضاف إلى رصيد العمل التنموي بجمهورية مصر العربية ويؤكد دورها الحضاري والريادي علي جميع الصعد.

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