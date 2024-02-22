«42 أبوظبي» تؤسس جيلاً من الطلبة المبرمجين لتعزيز المهارات الرقمية

أكد ماركوس مولر الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي للبرمجة، على أهمية تنمية مهارات الطلاب الرقمية، والتي تسهم في تأسيس جيل من القادة في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مضيفاً أن المدرسة هي إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتعتمد تعليم البرمجة مجاناً، وتطبق منهجية التعلم الذاتي والمشترك عبر المشاريع العملية.

وقال ماركوس مولر لـ ((البيان))، إن ((المدرسة تركز على استعراض مشاريع الطلبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأبرز هذه المشاريع، تطبيق Synaera، الذي يهدف إلى سد فجوات التواصل لدى مستخدمي لغة الإشارة، عن طريق تحويلها إلى نص مكتوب أو مسموع، بالإضافة إلى روبوت ((مرشد))، ويستخدم للأغراض السياحية، وهو صديق للبيئة، حيث تم تطويره من البلاستيك المعاد تدويره، والمكونات القابلة للتحلل، بالإضافة إلى توظيف تقنيات معالجة اللغة الطبيعية NLP، والرؤية الحاسوبية CV المتطورة لفك رموز المصطلحات الطبية المعقدة)).

وأشار مولر إلى أن ((المدرسة تُعتبر مركزاً تعليمياً فريداً، وتقدم فرصاً متميزة لتعلم البرمجة، وتطوير المهارات الرقمية، دون الحاجة لخبرة سابقة في هذا المجال، وتشمل البرامج التي تقدمها مرحلة تأسيسية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تليها مرحلة إتقان مدتها من 3 إلى 5 سنوات)).

وأكد أن ((المدرسة تقدم منهجية التعلم الذاتي المشترك، حيث يتمكن الطلاب من تبادل الخبرات، وتطوير معارفهم دون حصص دراسية تقليدية، ويتمثل أحد أبرز جوانب التعلم في تنفيذ المشاريع العملية التي تسهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في المستقبل، مضيفاً أن المنهج يشمل أكثر من 100 مشروع)).

ولفت إلى توفير فرص للتدريب والعمل مع الشركات المحلية الرائدة، أبرزها: مبادلة للاستثمار، هواوي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو))، مايكروسوفت، إنتل، وأوراكل، بهدف إعداد مبرمجي المستقبل، وصنع جيل من المهنيين ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

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