تكريم الحاصلين على براءات اختراع في جامعة الإمارات خلال 2023

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، المبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة الحاصلين على براءات اختراع للعام 2023 وعددها 24 براءة، منها 20 من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، و3 من اليابان، وواحدة من كوريا.

وأكّد معاليه، أن الابتكار يُعدّ عنصراً مهماً لتحقيق المحاور الوطنية لرؤية ((نحن الإمارات 2031))، التي تتطلب بناء اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات ماهرة، وتُعزّزه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تسعى دائماً إلى دعم المبتكرين والمبدعين لدفعهم نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بما يُعزّز رؤيتها الاستراتيجية باعتبارها جامعة وطنية بحثية شاملة تسهم في تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة.

من جانبه قدّم الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، عرضاً للمشاريع والبراءات الفائزة وتطورها والجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالبحوث العلمية بشكل عام، ما أسهم في حصولهم على براءات اختراع ذات قيمة علمية، مشيراً إلى أن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023 - 2026 تتضمن 5 أهداف سيتمّ تحقيقها من خلال 14 مشروعاً.

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