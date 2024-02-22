تكريم 43 فائزاً في مسابقة «تحدي علوم المستقبل»

كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الفرق الطلابية الفائزة في الموسم الثالث من مسابقة تحدي علوم المستقبل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتي نظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار تحت شعار ((نحو مستقبل أكثر استدامة))، أمس، في مجلس زعبيل بدبي.

وفاز 13 فريقاً بالمسابقة منها 3 فرق من دولة الإمارات وهي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ونادي الإمارات العلمي، ومركز حمدان للموهبة والابتكار، و5 فرق من دولة قطر، و4 من سلطنة عمان وفريق واحد من البحرين، بواقع 43 فائزاً، وتميزت المشاريع الفائزة بأفكار مبتكرة وأساليب متطورة تعكس المهارات والقدرات المذهلة التي يتمتع بها الطلاب الموهوبون في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

تغيير إيجابي

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المسابقة تركز على تأثير الذكاء الاصطناعي في المجتمع بشكل إيجابي، حيث يتم تعليم المشاركين كيفية استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات الاجتماعية وتحقيق التغيير الإيجابي، كما تهدف إلى تعليم الذكاء الاصطناعي بشكل ممتع، حيث يتم تقديم مفاهيم علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا في سياق اهتمامات الطلاب، وفيها يتعلم الطلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتشاف اهتماماتهم في هذا المجال، وكذلك تعتمد المسابقة على التعلم القائم على المشاريع، حيث يتعاون الطلاب في فرق لبناء الأفكار وتطويرها، ويتعلمون مهارات التعاون والقيادة وتقنيات العرض، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية، ويتم فيها تشجيعهم على اللعب والابتكار من خلال بناء مشاريع تطبيقية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم)).

فرصة للموهوبين

وأوضح خليفة السويدي، أن الجائزة تهدف إلى إتاحة الفرصة للموهوبين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة وإطلاق العنان لمواهبهم وإبراز مشاريعهم الابتكارية في مجال التكنولوجيا والعلوم، تمهيداً لتقديم كافة أنواع الدعم لهم لمواصلة مسيرتهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، حيث يمثلون نواة علماء المستقبل، وتحرص المؤسسة على تطوير مبادراتها لتواكب المتغيرات في كافة الأصعدة بإطلاق المسابقات والجوائز في مجالات التكنولوجيا التي أصبحت تمثل حجر الزاوية لكافة القطاعات الأخرى.

من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، إن هذه المسابقة تجسد حرص دول مجلس التعاون، وقياداتها الرشيدة على تحفيز الابتكار والإبداع عند أبنائنا وبناتنا من الأجيال الناشئة، واستكشاف المؤشّرات الدالة على نبوغهم وتفوّقهم في المجالات العلمية في وقت مبكّر.

وأضاف: ((تأتي هذه المسابقة الدورية ضمن سلسلة من المسابقات والتحديات التي عملت على تنظيمها هذه المؤسسة الرائدة والمبدعة ذات السهم الوافر في دعم المبادرات المجتمعية كافة والتعليمية منها على وجه الخصوص، حيث استهدفت توفير مناخ يحفّز على تحقيق الابتكار والإبداع المنشود، فضلاً عن تعزيزها لجهود دول الخليج العربية لاكتشاف المبدعين من الطلاب ورعايتهم ودعمهم وتشجيعهم، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تحفيز القدرات العقلية لطلبة دول المنطقة وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على تحقيق رؤاهم وتطلعاتهم في الابتكار والإبداع وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي نحو مستقبل حافل بالإبداع يحقق تطلعات أوطانهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والتطور والنمو والازدهار)).

مشاريع

وفاز بجائزة أفضل مبتكر لفئة الناشئين فريق Snf team من الإمارات، وقام الفريق بعمل مشروع تحت مسمى ((المطبخ الذكي))، بهدف تعزيز استدامة الغذاء وتقليل هدر الطعام، وتحسين الصحة العامة في المنازل. ويعكس المشروع الرؤية الحديثة للاستهلاك الذكي والتحّول نحو نمط حياة صحي ومستدام.

كما فاز بجائزة أفضل مبتكر لفئة المحترفين فريق Wireless Wonders من الإمارات، وقام الفريق بتسليط الضوء على مشكلة التسريبات في دورات المياه والتي تتسبب في هدر كميات كبيرة من المياه يومياً، ويتناول المشروع حلاً مستداماً باستخدام تكنولوجيا تعتمد على نظام الكشف المبكر لتسريب المياه.

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