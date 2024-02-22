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«مهرجان حتا الزراعي» ينطلق اليوم في نسخته الأولى

2/22/2024 7:32:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من ((مهرجان حتا الزراعي)) المتخصص في دعم المزارعين وملاك الثروة الحيوانية، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري في قاعة أفراح حتا، وستعرض فيه أكثر من 25 مزرعة محاصيلها ومنتجاتها وأفضل السلالات الحيوانية، إلى جانب أحدث التقنيات الزراعية التي ستعرضها 12 شركة متخصصة في بيع المستلزمات الزراعية وأنظمة الري، وسيتيح المهرجان فرصة للتعرف على المنتجات المحلية والأصناف التي تتم زراعتها في حتا، كما سينظم خلال أيام المهرجان مزاد علني إلى جانب مسابقات وجوائز لأفضل مزرعة منتجة ومسابقة أفضل عزبة منتجة وأفضل أنواع المواشي.

معايير الجودة

ويهدف المهرجان الذي سينضم إلى قائمة مهرجانات حتا السنوية إلى دعم المزارعين، والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة الصحية وتطبيق افضل الممارسات في زراعة المحاصيل وتربية المواشي، إضافةً إلى تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أبرز الأساليب التي تحقق استدامة المحاصيل والموارد، كما يوسع المهرجان من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة أمام سكان منطقة حتا، والمواطنين من أصحاب المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة المنتجة.

وسيتيح المهرجان الفرصة لزوار منطقة حتا تجربة المنتجات الطبيعية المقطوفة مباشرة من الحقول التي تشتهر بها هذه الوجهة الجبلية ذات المناظر الطبيعية الخلابة على مدار4 أيام متواصلة، كما سيقدم المهرجان مجموعة من الأنشطة والمسابقات المميزة التي تناسب جميع أفراد العائلة، تشمل جلسات حوارية وتدريبية من تنظيم شركات زراعية محلية، ومنطقة مخصصة للأطفال مصممة على شكل حظيرة، وأنشطة متنوعة تتمحور حول إعادة تدوير مخلفات شجر النخيل، لتصنيع الأثاث منها، إلى جانب تناول وجبات شهية من شاحنات الطعام والأكشاك المنتشرة في الموقع، وسيستضيف المهرجان مسابقات لاستعراض مهارات الحيوانات، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز قيّمة.

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