Friday, 23 February 2024 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعود بن صقر: رأس الخيمة ترسخ مكانتها السياحية

2/22/2024 7:32:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الافتتاح الرسمي لمنتجع ((أنانتارا ميناء العرب)) رأس الخيمة، علامة الضيافة الفاخرة عالمياً، الإضافة الأحدث ضمن سلسلة الفنادق الفاخرة من فئة الخمسة نجوم في إمارة رأس الخيمة.

وأكد سموه أن رأس الخيمة تسير وفق استراتيجية متكاملة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والسياحة من خلال تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، ودعم مناخها الاستثماري الجاذب في مختلف القطاعات، وأبرزها قطاع السياحة والضيافة الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الإمارة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوعها البيئي، وبنيتها التحتية الحديثة، وبيئتها الآمنة والمستقرة التي تدعم نمو وازدهار الأعمال.

وقال سموه خلال حفل الافتتاح ((نرحب بالشركات العالمية التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لإطلاق أعمالها وتوسيع استثماراتها، والتي تعكس ثقة العالم بقوة ومتانة اقتصادنا، وما تقدمه إمارتنا من فرص للازدهار والنمو المستدام للشركات الإقليمية والعالمية.. قطاع الضيافة مساهم رئيسي في نمو اقتصادنا ورافد أساسي في تعزيز تنافسيتنا السياحية على خريطة السياحة العالمية)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN22022024000110011019ID1107889099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث