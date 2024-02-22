سعود بن صقر: رأس الخيمة ترسخ مكانتها السياحية

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الافتتاح الرسمي لمنتجع ((أنانتارا ميناء العرب)) رأس الخيمة، علامة الضيافة الفاخرة عالمياً، الإضافة الأحدث ضمن سلسلة الفنادق الفاخرة من فئة الخمسة نجوم في إمارة رأس الخيمة.

وأكد سموه أن رأس الخيمة تسير وفق استراتيجية متكاملة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والسياحة من خلال تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، ودعم مناخها الاستثماري الجاذب في مختلف القطاعات، وأبرزها قطاع السياحة والضيافة الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الإمارة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوعها البيئي، وبنيتها التحتية الحديثة، وبيئتها الآمنة والمستقرة التي تدعم نمو وازدهار الأعمال.

وقال سموه خلال حفل الافتتاح ((نرحب بالشركات العالمية التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لإطلاق أعمالها وتوسيع استثماراتها، والتي تعكس ثقة العالم بقوة ومتانة اقتصادنا، وما تقدمه إمارتنا من فرص للازدهار والنمو المستدام للشركات الإقليمية والعالمية.. قطاع الضيافة مساهم رئيسي في نمو اقتصادنا ورافد أساسي في تعزيز تنافسيتنا السياحية على خريطة السياحة العالمية)).

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