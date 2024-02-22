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«تكافل الإمارات» يقفز بالحد الأقصى في سوق دبي

2/22/2024 7:32:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.573 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.850 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و723.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.62 مليار درهم، أمس، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي، و361.6 مليون درهم في سوق دبي، فيما تم تداول 514.45 مليون سهم عبر 23.8 ألف صفقة.

سوق دبي

واستحوذ سهما ((إعمار)) على أكثر من 30% من سيولة سوق دبي المالي في تداولات، أمس، بسيولة تجاوزت 108.7 ملايين درهم، بنسبة 30.1% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 361.6 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4200 نقطة، منخفضاً بـ0.61%. وقفز سهم ((تكافل الإمارات)) بالحد الأقصى عند 0.594 درهم، ليقود ارتفاعات 13 سهماً بالسوق مرتفعاً 14.7%، فيما صعدت أسهم أمان 4%، و((الفردوس القابضة)) 3.6%، و((سلامة)) 2.5%، و((إعمار للتطوير)) 0.65%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9315.45 نقطة، متراجعاً 0.78%. واستحوذ سهم ((العالمية القابضة)) على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 205.2 ملايين درهم، تلاه ((إي آند)) جاذباً 198.2 مليون درهم، ثم ((أبوظبي التجاري)) بسيولة 105.7 ملايين درهم ليغلق عند 8.7 دراهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة ((الشارقة للأسمنت)) 10.2%، و((رابكو للاستثمار)) 6.7%، و((أبوظبي لبناء السفن)) 6.25%، و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 6%.

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