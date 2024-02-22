1.79 مليار درهم أرباح «دوبال القابضة» في 2023

أعلنت ((دوبال القابضة))، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، والذي عقد برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، عن نتائجها المالية للعام 2023. وأشارت المجموعة، إلى تسجيلها عاماً جديداً من الأداء المتميز، محققةً صافي أرباح بلغ 1.79 مليار درهم.

حضر اجتماع الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة ((دوبال القابضة))، بالإضافة إلى مدققي المجموعة وممثل عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمار. وحققت ((دوبال القابضة)) أداءً قوياً خلال العام الماضي بفضل عمليات الاستحواذ الدولية ومشاريع التوسع، وكفاءة الأداء التشغيلي.

وقال معالي الطاير: ((نعمل تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ومن خلال رؤيتها الاستشرافية السديدة للمستقبل، حيث قمنا بالإستثمارات المبكرة في صناعة الألمنيوم، وساهم هذا التوجه الاستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ودبي في أسواق الألمنيوم العالمية، وفي ظل الإنجازات والنجاحات التي حققناها في عام 2023، نسير قدماً في الاستثمارات العالمية في مجموعة من الصناعات لتوفير النمو والعوائد المالية طويلة الأجل لمساهمينا، ترتكز استثماراتنا أيضاً على الالتزام ببناء مستقبل أكثر استدامة وتدعم المبادرات الطموحة والمستدامة بما في ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تهدف إلى جعل دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050)).

مشاريع

وخلال الاجتماع، اطلع معالي الطاير وأعضاء مجلس الإدارة، على التقدم المحرز في مختلف مشاريع المجموعة، بما في ذلك تركيزها على مشاريع سحب الألمنيوم في مراحله النهائية.

وفضلاً عن استحواذها على شركة (Thermalex) التي تتخذ من ألاباما في الولايات المتحدة مقراً لها، تواصل ((دوبال القابضة)) دراسة فرص أخرى، مثل مقاطع الألمنيوم الكبيرة والمكونات المشكلة بالآلات لقطاعات السيارات والصناعة والطاقة الجديدة مثل الهيدروجين، بالإضافة إلى بناء مصنع للألمنيوم المعاد تدويره من المواد المُشكلة بالبثق/ المقاطع لاستخدام الخردة الناجمة عن عمليات شركات المجموعة في إنتاج مقاطع ألمنيوم تلبي متطلبات العملاء على صعيد مبادرات خفض الكربون.

كما اطلع معالي الطاير على مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية والمتنوعة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي أثرت بشكل كبير في النتائج الإيجابية للشركة. وتشمل محفظة استثمارات ((دوبال القابضة)) حصة 50% في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحصة أقلية في شركة (Sinoway Carbon)، وهو مصنع لإنتاج فحم الكوك البترولي المكلس يقع في مقاطعة شاندونغ في الصين، وملكية كاملة لكل من شركة (OSE Industries LLC)، وهي شركة لسحب الألمنيوم ومقرها دبي، وشركة (Thermalex)، وهو مصنع لإنتاج أنابيب سحب الألمنيوم يقع في ولاية ألاباما الأمريكية.

كما اطلع معالي الطاير على الجهود التي تبذلها ((دوبال القابضة)) وشركاؤها لتحقيق تقدم كبير في بناء أكبر منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم، وذلك في ورسان في دبي.

وكان مشروع (First Fire) أو إنتاج الكهرباء من خلال حرق النفايات البلدية الصلبة، والوصول إلى القدرة التصميمية لحرق 5555 طناً من النفايات البلدية الصلبة في يوم واحد، من ضمن أبرز الإنجازات الكبرى خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يكتمل بناء المشروع بحلول يوليو المقبل، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني المحدد.

ترسية عقود

بدوره، قال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: ((حقق مصنع صحار تيتانيوم، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تساهم فيها ((دوبال القابضة))، تقدماً جيداً خلال العام الماضي من خلال ترسية عقود للأعمال المدنية والهياكل الفولاذية والمحطات الفرعية ذات الجهد العالي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لبيع رماد التيتانيوم، واتفاقية لتوريد المواد الخام. ومن المتوقع تشغيل أول أفران الصهر بحلول مارس 2025، ما يمثل إنجازاً كبيراً في مسار نمو الشركة))

وأضاف:((ساهمت عملية الاستحواذ على مصنع (Thermalex) العام الماضي بشكل كبير في تعزيز أدائنا خلال العام، كما زاد توسيع مشروعنا في (OSE Industries) من قدرتنا على تلبية احتياجات عمليات السحب الدقيقة لمقاطع الألمنيوم لكل من قطاعات تبريد بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة والتهوية والتبريد لقطاع السيارات وغيرها للعملاء ضمن القطاع الصناعي، وتمكنا من زيادة حصتنا في (OSE Industries) للتركيز على عمليات الاستحواذ المحلية والدولية، ومساعدة الشركة على تحقيق هدفها في أن تصبح واحدة من ضمن أبرز شركتين عالمياً في هذا المجال)).

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