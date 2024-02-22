وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تفتح باب الترشيح لجوائز «اصنع في الإمارات»

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق النسخة الثانية من جوائز ((اصنع في الإمارات))، لتكريم فئات مختلفة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وكانت النسخة الأولى للجوائز قد أقيمت في عام 2023، خلال الدورة الثانية من منتدى ((اصنع في الإمارات))، حيث احتفت هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين، ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي، الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية. وتنقسم الجوائز في عام 2024 إلى 10 فئات، تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة، وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، وممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب.

ويُفتح باب الترشيح اعتباراً من اليوم، وسيتم التواصل مع المرشحين بين 22 أبريل و12 مايو. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفلٍ ضمن منتدى ((اصنع في الإمارات)) السنوي، الذي ستقام دورته الثالثة في الفترة من 27 إلى 28 مايو 2024 في أبوظبي، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية. وكان منتدى ((اصنع في الإمارات))، قد تم إطلاقه في المنتدى عام 2022، كأحد ركائز مبادرة ((اصنع في الإمارات))، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً.

وشهد المنتدى في دورته الثانية حضور أكثر من 5,000 من قادة القطاع الصناعي، وتم الإعلان عن فرص شراء إضافية بـ 10 مليارات درهم، ما يرفع القيمة الإجمالية لفرص الشراء المعلن عنها بالمنتدى إلى 120 مليار درهم، ما يجعل المنتدى أهم منصة صناعية في المنطقة، وذات مكانة دولية.

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ((تحرص الوزارة على الاحتفاء بالصناعيين والمبتكرين والمستثمرين والرياديين، الذين يعززون دور القطاع الصناعي بإنجازاتهم، بما في ذلك المواهب التي تحدِث تأثيراً ملموساً في قطاعاتها ومؤسساتها، كما توفر أيضاً منصة فريدة للشركات، لتسليط الضوء عليها أمام المستثمرين والمؤثرين الرئيسين في الصناعة محليا ودوليا)).

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