«دو» و«هواوي» تنجحان في اختبار نقل البيانات عبر الألياف الضوئية «800G»

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة هواوي، عن إتمامهما بنجاح التجارب الميدانية لتنفيذ ونشر أحدث حلول نقل وإرسال البيانات عبر الألياف الضوئية ((800G)) عالية الأداء ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى العالم، ضمن النطاق الترددي Super C+L، وذلك بالاعتماد على منصة كيبلر لنقل البيانات بالألياف الضوئية من هواوي. وتتمثل أبرز نتائج الحل الجديد في إثراء خدمات العملاء عبر الشبكات المتنقلة عالية السرعة ذات النطاق العريض للمنازل بدعم من إمكانيات تقنية الجيل الخامس.

وقال حسن الشميلي مدير إدارة تنفيذي – تخطيط الشبكات في دو: ((يسهم تعاوننا مع هواوي وجهودنا المشتركة لنشر واعتماد تقنية الألياف الضوئية 800G عالية الأداء في تمكيننا من توسيع نطاق الإمكانيات التي توفرها شبكتنا للألياف الضوئية، ما يمثل خطوة مهمة في إطار جهودنا لبناء شبكة ألياف متقدمة تدعم أهدافنا وتطلعاتنا للمستقبل وتعزز ريادتنا في مجال الابتكار التكنولوجي)).

وسلطت الجهود المشتركة بين دو وهواوي الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تقنية شبكة الألياف الضوئية (800G) آلية الأداء على صعيد نقل وإرسال البيانات مع مدى يصل إلى 1400 كيلومتر ضمن النطاق الترددي Super C+L. ويوفر هذا الحل المتطور اتصالاً سلساً بين مراكز البيانات، ما يعزز الطاقة الاستيعابية لتلبية المتطلبات المتزايدة من جانب العملاء على حركة مرور البيانات. إضافة إلى ذلك، نجحت التجربة في التحقق من السعة الكاملة وقدرات توفير الطاقة التي تتميز بها منصة Kepler، وهي أول منصة لشبكة نقل وإرسال البيانات عبر الألياف الضوئية مخصصة لمراكز البيانات بالقطاع. ويمهد هذا الإنجاز الطريق نحو مستقبل اتصال أكثر تطوراً واستدامة. وقال فيكتور تشو، رئيس وحدة حلول النقل عبر الألياف الضوئية في هواوي: سنواصل في هواوي التزامنا بالاستثمار وتقديم المزيد من الابتكارات في مجال حلول الألياف الضوئية، بما يعزز جهود دو ومساعيها لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي بالإمارات.

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