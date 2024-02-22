«أدنوك للحفر» تضيف 13 حفاراً جديداً 2024

أكد يوسف سالم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة ((أدنوك للحفر)) إضافة 13 حفاراً جديداً خلال العام الجاري بتكلفة تتراوح بين 750 مليون دولار و 950 مليون دولار.

وأوضح أنه بإضافة الحفارات الجديدة سيصل أسطول الشركة إلى 142 حفاراً تكفي متطلبات الشركة للوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2024. ومع 2025 سيكون هناك تركيز على الوفاء بمتطلبات العملاء خارج الإمارات. وأوضح – خلال إحاطة إعلامية نظمتها الشركة – أنه مع عدد 129 حفاراً العام الماضي يعد أسطول الحفر البري والبحري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن 48 حفاراً يجري استخدامها في خدمات حقول النفط.

وأضاف أن أدنوك للحفر انتهت من حفر أول بئر في المملكة الأردنية ضمن مرحلة الآبار الاستكشافية، مشيراً إلى أن اختيار أدنوك للحفر للعمل في الأردن يمثل انطلاقة للعمل خارج الدولة، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة للتوسع في العديد من الدول مثل سلطنة عمان والكويت والسعودية وباقي الأسواق الخليجية. وأوضح أن جميع الحفارات في الشركة تعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن إبرام عقود حفر جديدة خارج الدولة يلزمه توفر حفارات جديدة أو حفارات انتهت من أعمالها في مناطق معينة. وقال: بالنسبة لأدنوك للحفر التوسع والنمو في أعمالنا داخل الإمارات له الأولوية خاصة مع وجود حجم كبير من العمليات، وبالتالي الوصول إلى معدلات ربحية مرتفعة.

وأكد أن عام 2023 شهد العديد من الإنجازات المالية القياسية، حيث ارتفعت إيراداتنا وصافي أرباحنا بنسبة 14% و29% على التوالي، مدفوعة بتوسيع أسطولنا التشغيلي ونمو عروض خدمات حقول النفط لدينا. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 358 مليون دولار، بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وإجمالي توزيع الأرباح لعام 2023 سيبلغ 717 مليون دولار بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بعام 2022، ومع المزيد من الأعمال نتوقع أن تكون نتائج عام 2024 أقوى.

وأضاف أن الشركة تركز في المرحلة المقبلة على جذب تكنولوجيا متقدمة للحفر غير التقليدي ما يساعد ((أدنوك)) على بلوغ الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، وذكر أن الشركة لديها عقود مع شركة أدنوك تمتد خلال السنوات الـ15 القادمة.

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