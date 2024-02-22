دراسة لـ«موانئ دبي»: المسؤولون التنفيذيون في الإمارات يتوقعون نمواً مضاعفاً للصادرات 2024

أشارت دراسة بحثية جديدة لتقرير ((التجارة في مرحلة انتقالية)) أجريت بتكليف من مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))، وبإشراف مجلة ((إيكونوميست إمباكت))، أن المسؤولين التنفيذيين في الإمارات يتوقعون نمواً مضاعفاً في الصادرات في عام 2024 على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وأنهم يعملون على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لمواجهة تحديات سلسلة التوريد.

وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات في الإمارات والسعودية، تركز على تنويع شبكاتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وعلى زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة في عام 2024. وتسعى هذه الشركات إلى جعل شبكاتها أكثر تنوعاً، وإلى بيع المزيد من المنتجات في أسواق جديدة، بما يساعدها على معالجة المشكلات، وتقليل المخاطر وتسريع بدء البيع في الأسواق الجديدة، حيث يعتقد أن حوالي 57% من الشركات ستزيد مبيعاتها بنسبة 10% أو أكثر في عام 2024. كما تعتقد نسبة 40% من الشركات أن عمليات الشراء ستزيد بنسبة 10% أو أكثر. ويأتي هذا النمو من بيع المنتجات للهند ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

ابتكارات تكنولوجية كبيرة

وجد الاستطلاع العالمي أن التقنيات التي تعمل على تحسين كفاءة سلسلة التوريد ومرونتها هي مصدر التفاؤل الرئيسي لدى ثلث قادة الأعمال عند تقييمهم لمستقبل التجارة العالمية. وتشمل النقاط الرئيسية الأخرى ما يلي:

- اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: يستخدم حوالي ثلث الشركات (30%) الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، في حين تستخدمه نسبة 33% منها في تحسين مستويات المخزون.

- التقنيات المستقبلية: تخطط الشركات لدمج الأتمتة المتقدمة (35%)، والواقع المعزز أو الافتراضي (31%)، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا البلوك تشين (26% و20% على التوالي) لتعزيز الكفاءة وإمكانية التتبع وأمن حماية البيانات. ويعتمد هذا على التقدم التكنولوجي الذي تحقق في العام الماضي، حيث يستخدم ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية لأول مرة في عام 2023، كما استخدمت نسبة 36% من الشركات تقنية البلوك تشين لأول مرة.

- الاعتماد الاستراتيجي لسلسلة التوريد: تتعامل الشركات بشكل استراتيجي مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ من خلال الاعتماد على التحالفات والموارد الثنائية (44%، مقارنة بـ 36% عالمياً)، وإنشاء سلاسل توريد موازية (35%) والتوسع في أسواق محايدة (28%).

- التوجه نحو الدمج: اختارت ربع الشركات، الاعتماد على عدد أقل من الموردين. ويدفعها نحو هذا الاتجاه رغبتها في الحد من انقطاع العرض، حتى في الوقت الذي تتصارع فيه الشركات مع المفاضلات بين التنويع والسيطرة، وإدارة المخاطر. ويظل التنويع هو النهج الأكثر رواجاً لإعادة رسم التوزيع الجغرافي، حيث تستخدمه نسبة 43% من الشركات لبناء سلاسل توريد مرنة. وذكر 34% من المديرين التنفيذيين أن إنشاء سلاسل توريد ثنائية / متوازية لتعزيز المرونة والتوافق، مدعومة بنهج أكثر إقليمية.

- عقبات التجارة في 2024: تواجه الشركات تحدّيات كبيرة في التصدير والاستيراد بسبب الشكوك المحيطة بالتعريفات الجمركية، حيث أعربت نسبة 26% منها (مقارنة بنسبة 20% عالمياً) عن مخاوفها بشأن مستقبل الصادرات مقابل نسبة 18% فيما يتعلق بالواردات. وتشمل التحديات الأخرى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات (25%)، وعدم الاستقرار السياسي في أسواق المصدر الرئيسي (22%).

- إعطاء الأولوية للمرونة: رغم زيادة التكاليف، تحافظ الشركات على مخزون إضافي كبير في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، حيث تقوم نسبة 45% من المديرين التنفيذيين بدمج أوقات احتياطية إضافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام ((دي بي ورلد))، دول التعاون: ((مع دخولنا إلى ساحة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطور لعام 2024، تعمل الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع المبادرات القائمة؛ مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية المملكة 2030 للاستفادة من الأسواق الجديدة وتعزيز فرص التجارة. وتؤكد دراستنا على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تعزيز سلاسل التوريد، والتنبؤ بالاضطرابات؛ حيث إن اعتماد التكنولوجيا الناشئة لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب؛ بل يتعلق بالمرونة والقدرة على التكيف والالتزام الراسخ بالابتكار لرسم مسار النجاح في المستقبل)).

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