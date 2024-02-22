«دبي للسلع» يرحب بمختبر المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة في برج أبتاون، ضمن جهوده لتوفير سلسلة قيمة شاملة للماس في دبي، بما يعكس مكانة الإمارة كمركز رائد لتجارة الماس على مستوى العالم.

ومن خلال المختبر الجديد التابع للمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة في دبي، أصبح لدى صناعة الماس العالمية الآن خيار جديد ومتطور لخدمات تصنيف الماس الموثوقة والفعالة والعلمية. ويعد المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة أحد المؤسسات الرائدة في تصنيف الماس على مستوى العالم، حيث سيساهم المختبر الجديد في زيادة الدعم المقدم لصناعة الماس المصقول في دبي بشكل كبير.

وتعتبر دبي حالياً أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، وهي التجارة التي تمثل تاريخياً الغالبية العظمى من تجارة الماس في الإمارة. واليوم، شهد قطاع الماس المصقول نمواً كبيراً حيث بات يمثل ما يقرب من 40% من إجمالي قيمة تجارة الماس في دبي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((يسعدنا أن يصبح المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، باعتباره مؤسسة رائدة في مجال الأبحاث والتعليم والتصنيف، الآن جزءاً لا يتجزأ من طريق الحرير الجديد في سلسلة توريد الماس العالمية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه إمارة دبي ضمنها، إنشاء المختبر التابع للمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة في برج أبتاون يضيف قيمة كبيرة ليس فقط للشركات الأعضاء في منطقتنا الحرة ولكن أيضاً للصناعة الأوسع، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتسريع أوقات دورات العمل)).

بدوره، قال توم موزس، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس المختبرات والبحوث في المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة: ((يعد افتتاح مختبر المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة في دبي، التي تعتبر المركز العالمي للماس، خطوة مهمة في توسيع خدماتنا لتعزيز رسالتنا المهمة لحماية المستهلك وتلبية احتياجات الصناعة)).

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