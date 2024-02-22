67.222 شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي بنمو 20 %

كشفت غرف دبي، والغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها خلال العام 2023، والتي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تركز على تعزيز بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الإمارة، ومساعدة الشركات الأعضاء على التوسع الخارجي، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

وخلال اللقاء الإعلامي السنوي، كشفت غرف دبي عن انضمام 67.222 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20%، وهي أعلى نسبة للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، في حين بلغ إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية الغرفة 217.788 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8%. وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284.5 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3%. ونجحت غرفة دبي العالمية، في استقطاب 138 شركة متنوعة، منها 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580%، و104 شركات صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو سنوية بلغت 550%. وبلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 756%، في حين ارتفع إجمالي عدد المكاتب الخارجية التي تديرها الغرفة إلى 31 مكتباً مع افتتاح 16 مكتباً خارجياً جديداً خلال العام 2023 لوحده.

وواصلت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، جهودها لتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع استقطابها 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات، وجذبها 549 شركة ناشئة متخصصة بالتقنيات المتقدمة إلى الإمارة، بنسبة نمو سنوية بلغت 916%، بالإضافة إلى استضافتها معرض ((إكسباند نورث ستار))، وإطلاقها منصة دعم وجذب الشركات، وإشرافها على مبادرة ((طبّق في دبي))، وإصدارها 6 تقارير ودراسات حول الاقتصاد الرقمي في الإمارة.

وشهد اللقاء جلسة إعلامية تفاعلية أجاب فيها معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على أسئلة الحضور من الإعلاميين.

تحفيز بيئة الأعمال

وأصدرت غرفة تجارة دبي 735.155 شهادة منشأ في عام 2023، فيما ارتفع عدد الأعضاء المصدرين إلى 13.688 بزيادة سنوية بلغت 9.1%. وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة 5.492 دفتر إدخال مؤقت لسلع وبضائع بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، ما يشكل نمواً كبيراً في القيمة بنسبة سنوية بلغت 47%.

وأعلنت الغرفة، تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة خلال العام الماضي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال، حيث تم عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، كما راجع قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال 111 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 53%. واستقبلت غرفة تجارة دبي، 141 قضية وساطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49.6 مليون درهم، وتمت تسوية 75% منها بنجاح.

وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير: ((تميز العام 2023 بتحقيق غرف دبي إنجازات نوعية، حيث عززنا التزامنا الراسخ بمساعدة أعضائنا، وخدمة مصالحهم، وما النمو القياسي في عدد الأعضاء الجدد إلا دليل على نجاحنا في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، دعم القطاع الخاص أولوية لغرف دبي، وحريصون على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالارتقاء بمسيرة التنمية المستدامة، وتطبيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33))).

استقطاب شركات

ونظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، 10 ورش متخصصة بالقطاعات الاقتصادية الرقمية المتنوعة للتعرف على تحديات القطاع الخاص، في حين عقدت ورشتين جمعت الجهات الحكومية لتعريفها بالتحديات والحلول المناسبة، كما نظمت الغرفة 24 جولة مختلفة تضمنت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية.

واستضافت الغرفة، معرض ((إكسباند نورث ستار))، الذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة والذي انعقد على مدار أربعة أيام من أكتوبر الماضي، إذ شهد المعرض حضور 33.060 مشاركاً، و855 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار، واستقطب المعرض 1.604 شركة ناشئة من 91 دولة، بما فيها أكثر من 400 شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك في المعرض 52 شركة مليارية تبلغ قيمتها مجتمعة 663 مليار دولار.

وشهد العام الماضي، إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة ((طبِّق في دبي))، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والهادفة إلى تأهيل وتدريب 1.000 إماراتي لطرح أساليب عمل جديدة، وابتكار تطبيقات نوعية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول العام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.

كما أطلقت الغرفة منصة ((دعم وجذب الشركات))، بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.

دعم نمو

وأكد معالي عمر العلماء، أهمية دور التكنولوجيا الرقمية في توفير الإمكانات وبناء الفرص لدفع عجلة النمو، من خلال تصميم برامج ومبادرات تطور البنية التحتية الرقمية، وبناء مستقبل دبي الرقمي من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، بما يمكن دبي من الوصول إلى مصاف أفضل النماذج الاقتصادية المستقبلية في العالم.

وقال معاليه، إن رؤى حكومة دولة الإمارات ترتكز على استشراف مستقبل قطاع التكنولوجيا وتبني الاستباقية وبناء الجاهزية وتعزيز المرونة في مواجهة تحدياته، من خلال تمكين المواهب الوطنية والشباب المتميزين بالمهارات الرقمية اللازمة لتعزيز الابتكار وصناعة الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والمجالات الرقمية.

استقطاب استثمارات

وقطعت غرفة دبي شوطاً كبيراً مع افتتاح غرفة دبي العالمية لـ 16 مكتباً خارجياً جديداً في العام الماضي لتحقيق أهداف مبادرة ((دبي جلوبال))، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى تأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري بحلول العام 2030، وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 3.762 اجتماعاً مع مستثمرين يرغبون بالتوسع في سوق الإمارة. وقادت الغرفة 116 بعثة تجارية خارجية للترويج لدبي واستقطاب الاستثمارات بزيادة سنوية بلغت 190%، قامت خلالها البعثات بزيارة 68 مدينة في 44 دولة بزيادة 113% في عدد المدن مقارنة بالعام 2022. كما استضافت الغرفة 237 وفداً زائراً ضم 600 مشارك. بدوره، قال سلطان أحمد بن سليم: ((يبرز دورنا الحيوي في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث نركز من خلال شبكة متكاملة من المكاتب الخارجية على استقطاب الاستثمارات ودعم التوسع الخارجي لشركات دبي، والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للمستثمرين، ونعتبر ما حققناه العام الماضي خطوة متقدمة ترسخ مكانة دبي وسمعتها كوجهة حاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة)).

تطوير برامج

وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو من العام الماضي، حيث أجرى المركز 40 زيارة للشركات العائلية، وقام بتطوير وإطلاق ثلاثة برامج تعليمية لأفراد الشركات العائلية والمستشارين أبرزها برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، في حين شارك 27 مستشاراً في برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين.

وضمن سلسلة الحوكمة، اختتم المركز ست جلسات شارك فيها 234 ممثلاً عن الشركات العائلية، في حين شارك 86 من قادة وممثلي الشركات العائلية في البرامج التدريبية والتعليمية المتنوعة التي أطلقها المركز.

تحقيق مستهدفات

وقال محمد علي راشد لوتاه: ((حققنا العديد من مستهدفات استراتيجيتنا برغم المتغيرات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حريصون على توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على مصالح أعضائنا والقطاع الخاص، نحن مستمرون هذا العام بالتنسيق مع جميع شركائنا في العمل على دعم مجتمع الأعمال عبر مبادرات وبرامج وخدمات استثنائية)).

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