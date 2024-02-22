تونس تتطلع لزيادة صادراتها من زيت الزيتون عبر حضور قوي في «جلفود»

تتطلع تونس لزيادة صادراتها من زيت الزيتون وكسب أسواق عالمية جديدة، من خلال مشاركتها القوية في النسخة 29 للمعرض الدولي للصناعات الغذائية ((جلفود 2024)).

وتشارك تونس في النسخة الجديدة من المعرض بـ 11 شركة رائدة في مجال تصدير زيت الزيتون المعلب تحت إشراف المركز الفني للتعبئة والتغليف بوزارة الصناعة التونسية. وبلغت صادرات تونس من زيت الزيتون، الذي يعرف بـ((الذهب الأخضر)) العام الماضي 1.22 مليار دولار مقارنة بـ 800 مليون دولار العام الماضي، كما حققت صادرات زيت الزيتون مساهمة ضمن سلة الصادرات الغذائية بلغت 52.1 % خلال 2023، مقابل 41.5 % قبل عام.

وتشير أرقام المجلس الدولي لزيت الزيتون (IOOC)، إلى أن واردات زيت الزيتون التونسي بلغت خلال 2022/ 2023 في الأسواق الدولية الرئيسية السبعة 463 386 طنا بزيادة 3.9%، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي. وتحتل تونس مكانة بين أكبر المصدرين بنسبة 18.2%. وقال عبد الكريم الحمداوي، المدير العام للبرنامج الترويجي لزيت الزيتون التونسي المعلب: ((تهدف مشاركة تونس في معرض ((جلفود 2024))، لدعم صادرات زيت الزيتون التونسي المعلب نحو أسواق الخليج العربي، والتي تعتبر من الأسواق الواعدة لتصدير زيت الزيتون التونسي إضافة إلى أسواق أمريكا وكندا والهند والاتحاد الأوروبي)). وتملك تونس أكثر من 100 مليون شجرة زيتون، حوالي 75 % منها منتجة، وتنشط فيها ما يقرب عن 1750 معصرة، و15 وحدة تكرير، و14 وحدة لاستخراج زيت الثفل، إلى جانب 35 وحدة معالجة وتعبئة.

وتسعى تونس لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة، حيث قامت الجهات المعنية بتنفيذ مخطط لغرس نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة بنهاية 2020، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.

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