6000 مشارك من 166 دولة بالمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، مشاركة 6000 شخص يمثلون 166 دولة في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، فيما أعلن جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، مشاركة موانئ دبي العالمية في المؤتمر بطرح مبادرة ((الجواز اللوجستي العالمي))، بهدف توفير الحلول للتجار في نقل السلع بين مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال أحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد أمس في أبوظبي. وأوضح معالي الزيودي في كلمته، تفاصيل استضافة الإمارات للمؤتمر، مشيراً إلى أهمية المؤتمر في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية. وأضاف معاليه أن الحضور سيشمل رؤساء دول، وأكثر من 155 وزيراً، ونحو 60 نائب وزير، إضافة إلى عشرات المسؤولين والخبراء والمختصين، علاوة على الحضور البرلماني، حيث يشارك 290 برلمانياً من 29 برلماناً حول العالم في الفعاليات المصاحبة.

عمل كبير

وقال معاليه في تصريحات لـ ((البيان)): ((نتطلع لاستضافة المؤتمر في أبوظبي، وسيكون ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية من أهم الملفات المعقدة التي سيتم تناولها خلال الاجتماعات)). وأوضح معاليه، أنه وعلى مدار العام 2023، كان هناك عمل كبير في تطوير وثيقة غير رسمية، تتضمن نحو 50 ورقة، تشتمل على الكثير من الاقتراحات لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وخاصة الجانب المتعلق بتسوية النزاعات، وضمان تفعيل آلية الاستئناف الخاص بالخلافات والمنازعات التجارية، ونأمل أن يتم بدء التنفيذ لما تم الاتفاق عليه من خلال تلك الوثيقة، وتكون بداية حقيقية لإصلاح المنظمة، مشيراً إلى عقد أكثر من 100 اجتماع وزاري للتحضير للمؤتمر.

وأضاف معالي الزيودي أن استضافة الدولة لهذا المؤتمر الدولي رسالة للعالم، أن الإمارات مستمرة في القيام بدورها وتقريب وجهات النظر، وخاصة في ملف حيوي ومهم، مثل ملف التجارة العالمية. وأضاف معاليه أن النمو الكبير الذي شهدته التجارة الخارجية غير النفطية في دولة الإمارات، رسالة للجميع أن الإمارات تواصل تعزيز وجودها الدولي في هذا القطاع، مشيراً إلى إدخال قطاع الخدمات في التجارة الخارجية الإماراتية لأول مرة.

وأعرب معاليه عن أمله أن يكون هناك مخرجات للمؤتمر لها تأثير مباشر في الاستثمار، وفي انسيابية الخدمات والسلع والعقود في مختلف الدول الأعضاء.

وقال معاليه: ((يعد وجود نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف، أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة، ويتيح المؤتمر لوزراء التجارة حول العالم، فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على مراجعة قواعدها وتطويرها، ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات، ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف، ونتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في المؤتمر في أبوظبي، وتوفير منصة لإجراء نقاشات إيجابية ومثمرة حول مستقبل التجارة)).

60 تريليوناً

بدوره، قال جمعة الكيت في كلمته خلال الإحاطة الإعلامية: التجارة العالمية تجاوزت 60 تريليون دولار، ولنا أن نتخيل أن المنظمة هي الكيان الدولي الوحيد الذي ينظم عمل هذه التجارة، وتضمن تدفق السلع ضمن سياسات تجارية قابلة للتوقع، وهذا أمر مهم لجميع الدول، بدون منظمة التجارة العالمية قد يكون العالم التجاري أسوأ بكثير.

وأكد جمعة الكيت في تصريحات لـ ((البيان))، مشاركة موانئ دبي العالمية بطرح مبادرة ((الجواز اللوجستي)) العالمي، وكيفية توفير الحلول للتجار في نقل السلع بين مختلف دول العالم، مع توفير الوقت.

وأوضح أن مبادرة ((الجواز اللوجستي)) بهدف اكتشاف التحديات والفرص في مجال الخدمات اللوجستية ومواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر منتدى تفاوضي، يتناول الكثير من القضايا التجارية المهمة، منها ما يتعلق بالزراعة أو النسيج أو الاستثمار أو التجارة الإلكترونية وغيرها.

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