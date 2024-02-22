2.1 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ «فلاي دبي» في 2023 بارتفاع %75

أعلنت ((فلاي دبي)) نتائجها السنوية الكاملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت أرباحاً تاريخية بقيمة 2.1 مليار درهم؛ بنمو 75% عن 2022، مما يمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ ((فلاي دبي)): ((في العام الـ15 على انطلاقتها، برزت ((فلاي دبي)) كلاعب محوري في صناعة الطيران في الإمارات ومساهم رئيس في اقتصاد دبي. وقد مكنها نموذج أعمالها القوي من تحقيق مستويات نمو متسارعة حتى في أوقات التحديات، ومضاعفة أسطولها التشغيلي وتوسيع شبكتها منذ الجائحة)).

وأضاف سموه: ((هذا الإنجاز القياسي تحقق بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة الإمارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي رسخت نجاح صناعة الطيران وعززت من دور ((فلاي دبي)) كمساهم رئيس في هذا القطاع المحوري)).

وتابع سموه: ((أثبتت ((فلاي دبي)) صواب قرارها بتسريع تسلم طائراتها خلال الجائحة، وحافظت على قوتها العاملة للمضي قدماً في خططها الطموحة لتوسيع شبكتها، والاستراتيجية الثاقبة للناقلة التي انعكست على أدائها القياسي. وأنا فخور بالعمل الذي قام به فريق ((فلاي دبي)) لتحقيق هذه النتائج المميزة والذي يضع معايير أعلى للسنوات المقبلة لتحافظ الناقلة على دورها الهام في دعم مكانة دبي الرائدة في مجالات التجارة والسياحة والطيران على المستوى العالمي)).

أداء متميز

وبلغ إجمالي العائدات 11.2 مليار درهم مقارنة بـ 9.1 مليارات في 2022؛ بنمو 23%. وبلغ عدد المسافرين 13.8 مليون مسافر بنمو 31% مقارنة بـ2022، متجاوزاً مستوى 11 مليون مسافر والذي تحقق ما قبل الجائحة وانضمت 13 طائرة إلى الأسطول في 2023، ونمت السعة المقعدية 27 % إلى 40.292/كم.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ((فلاي دبي)): ((بناء على ما حققناه من أداء قوي في السابق، واصلنا زخم النمو متجاوزين جميع مستويات ما قبل الجائحة ليكون هذا العام الأكثر ربحية في تاريخ الشركة. إن الثقة التي نحظى بها من قبل قيادتنا وشركائنا الرئيسيين رسخت التزامنا بربط المزيد من الأسواق غير المخدومة بدبي وتمكين المزيد من الناس من السفر بشكل سلس.

لقد اختار أكثر من 108 ملايين مسافر ((فلاي دبي)) منذ أن أقلعت رحلتنا الأولى في 2009، ما يعكس جاذبية خدماتنا ومنتجاتنا وجاذبية المدينة التي نحمل اسمها وهي دبي. وأنا فخور جداً بالعمل الدؤوب والتفاني الذي يبذله الجميع في ((فلاي دبي)) والذي مكننا من تحطيم جميع أرقامنا القياسية مع بقاء عملائنا أولوية لنا)).

وبلغت قيمة النقد والنقد المعادل، بما في ذلك مدفوعات ما قبل عمليات تسليم الطائرات في المستقبل، 4.8 مليارات درهم مقارنة بـ 4.3 مليارات العام الماضي.

ولا تزال تكلفة الوقود تشكل أعلى بند للنفقات التشغيلية بالنسبة للشركة بنسبة 32% من إجمالي تكاليف التشغيل السنوية، نظراً لارتفاع أسعار الوقود. وتواصل الناقلة استكشاف خيارات التحوط بمجال الوقود، والعام الماضي قامت بتحوط 12% من متطلباتها من الوقود.

أطلقت ((فلاي دبي)) 17 وجهة ونمت شبكتها في 2023 إلى 122 وجهة في 52 دولة شملت عشق أباد، القاهرة (سفنكس)، كورفو (موسمي)، كابول، ميلانو، مقديشو، نيوم، أولبيا (موسمي)، بوزنان، شيمكنت وسانت بطرسبرغ. وعادت الناقلة إلى جنوب شرق آسيا من خلال إطلاق رحلات إلى كرابي وباتايا في تايلاند.

ونقلت ((فلاي دبي)) 13.8 مليون مسافر عبر شبكتها، بنمو 31% مقارنة بعام 2022. وسجلت الناقلة نمواً بنسبة 32% في الطلب على درجة الأعمال في دول التعاون وآسيا الوسطى والقوقاز. كما نمت أعداد مسافري شبكتها في دول التعاون 56 % وفي أوروبا بنسبة 36 %.

وتسلمت ((فلاي دبي)) 13 طائرة جديدة وأنهت عام 2023 بـ 84 طائرة منها 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و52 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9. تمت إعادة ثلاث طائرات من بوينغ 737-800 من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع نهاية عقد الإيجار التشغيلي الخاص بها.

وتتميز طائرات ((فلاي دبي)) بوينغ 737 ماكس 8 بكفاءة استهلاك الوقود بنسبة 14% أكثر من سابقتها، لكن أدت التحديات المستمرة المتعلقة بجدول تسليم الشركة المصنعة للطائرات إلى انخفاض عدد الطائرات التي تسلمتها الناقلة في 2023 بأربع طائرات.

وللتكيف مع هذا التأخير في تسليم الطائرات وتلبية الزيادة في الطلب على السفر وزيادة القدرة الاستيعابية، لا سيما خلال فترات ذروة السفر، وقعت ((فلاي دبي)) اتفاقية لاستئجار 6 طائرات من سمارت وينغز ضمن اتفاقية شملت الطاقم والصيانة والتأمين.

وفي معرض دبي للطيران 2023، وقعت ((فلاي دبي)) طلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر يتوقع أن تتسلمها اعتباراً من 2026. وكانت هذه أول طلبية للناقلة من الطائرات البدن العريض في خطوة لتنويع أسطول الشركة المكون من طائرات بوينغ 737.

● الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات: مكنت هذه الشراكة الاستراتيجية أكثر من 3.7 ملايين مسافر في 2023 من متابعة رحلاتهم بمرونة وسلاسة عبر الشبكة المشتركة التي تضم 222 وجهة.

● التوظيف: وصل إجمالي الموظفين إلى 5545 موظفاً، مع انضمام أكثر من 1000 موظف جديد في عام 2023 عبر مختلف دوائر الشركة، وكان 73% من المنضمين الجدد من الطيارين وطواقم الطائرات والمهندسين. ونجحت الناقلة في زيادة عدد المواطنين في قوتها العاملة إلى أكثر من الضعف، وجذب المزيد من المواطنين الإماراتيين الشباب أصحاب المهارات للانضمام إلى برامج التدريب والهندسة والعمل في مختلف قطاعات الأعمال.

توقعات 2024

وحول توقعات العام الجاري، قال غيث الغيث: ((ملتزمون بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم في مجال السياحة والأعمال خلال العقد المقبل. سنواصل خططنا الإستراتيجية لتطوير وتوسيع شبكتنا مع انضمام المزيد من الوجهات إلى شبكة الناقلة خلال هذا العام بدءاً من الوجهات الخمس الجديدة التي أعلنا عنها منذ بداية 2024 وهي بازل وريغا وتالين وسوتشي وفيلنيوس. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع استلام 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ما يسمح لنا من إضافة المزيد من السعة على الوجهات الحالية مع عودة السفر في الأسواق التي نخدمها إلى مستويات ما قبل الجائحة)).

وتابع: ((بالنظر إلى المستقبل، فإننا نجدد التزامنا بمواصلة تعزيز تجربة عملائنا وتوفير المنتج المناسب في الوقت المناسب. سيشهد هذا العام المزيد من الاستثمار في التكنولوجيا عبر مختلف عمليات وأقسام الشركة إضافة إلى عمليات تحديث أسطولنا من طائرات بوينغ 737 من الجيل الجديد لتوفير تجربة أكثر موثوقية للعملاء)).

وأردف: ((منذ التأسيس، كانت الكفاءة والاستدامة من القيم الأساسية لشركة ((فلاي دبي)). نحن ملتزمون بدعم خطط دولة الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وسنواصل هذا العام تحديد مجالات العمل لتعزيز جهود الاستدامة لدينا لخفض انبعاثات الوقود من خلال أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس)).

وأضاف: ((إن مرونة ((فلاي دبي)) وتخطيطها المستقبلي بالإضافة إلى مركزها المالي القوي تجعلنا في وضع ملائم للتكيف مع التحديات المستمرة بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود، وتعطل سلاسل التوريد في الصناعة، وارتفاع التضخم العالمي، وتراجع هوامش العائدات والتقلبات الجيوسياسية المستمرة. وسيبقى التزامنا بالابتكار والكفاءة التشغيلية والتركيز على العملاء أبرز محاور عملنا في السنوات المقبلة لنضع الأسس لفصل آخر من رحلتنا مع وصول أولى طائراتنا من طائرات البدن العريض اعتباراً من عام 2026)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز