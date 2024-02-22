الدولار يهبط مع ترقب خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

هبط مؤشر الدولار أمس، لكنه ابتعد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مع ترقب المستثمرين بيانات جديدة قد تنبئ بمؤشرات عن الموعد المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وانتعشت العملة الأمريكية هذا العام بعد أن دفعت قوة النمو وبيانات التضخم المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي التيسير النقدي. لكن بعد أن وصلت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، فقد بدأت في الثبات إلى حد كبير.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.03 بالمئة إلى 103.95. وكان قد انخفض إلى 103.43 في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من فبراير، وظل دون مستوى 104.97 الذي سجله في 14 فبراير، الذي كان أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر.

وارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0820 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.0889 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير. وأظهر مسح اليوم أن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو انحسر في فبراير، ما يشير إلى علامات انتعاش.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2656 دولار بعد أن جاءت بيانات مسح نشاط الأعمال البريطاني أقوى من المتوقع وأظهرت نمواً قوياً لشركات الخدمات.

وبلغ الجنيه الاسترليني في وقت سابق 1.2710 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير. وتقدم الدولار 0.17 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 150.53 ين. وفي العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.13 بالمئة إلى 51467 دولاراً.

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