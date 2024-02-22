السجن مدى الحياة لكندي دهس عائلة مسلمة بشاحنة

قضت محكمة كندية، أمس، بسجن الكندي نتانيال فيلتمان مدى الحياة بتهمة القتل وارتكاب عمل إرهابي، بعدما صدم عمداً بشاحنة صغيرة عائلة مسلمة في يونيو 2021 قرب تورنتو.

وقالت القاضية في محكمة أونتاريو العليا، رينيه بوميرانس: «اعتبرتُ أن أفعاله تشكل عملاً إرهابياً». وحكمت القاضية على فيلتمان بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط قبل مدة 25 عاماً.

وفي 6 يونيو 2021، صدم نتانيال فيلتمان خمسة أفراد من عائلة أفضل في مدينة لندن بولاية أونتاريو، ما أدى إلى مقتل الأب والأم والابنة البالغة 15 عاماً والجدة. ولم ينجُ من الحادث سوى الابن البالغ تسعة أعوام وقد أصيب بجروح بالغة.

وفي نوفمبر، وبعد محاكمة استمرت عشرة أسابيع، أدين الرجل البالغ حالياً 23 عاماً ويُقدَّم على أنه من أتباع تيار تفوُّق البيض، بارتكاب أربع جرائم قتل في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة بشأن إحدى أكثر الهجمات حصداً للأرواح تستهدف مسلمين في كندا.

وخلصت القاضية بوميرانس إلى أن نتانيال فيلتمان كان يتوقع اعتقاله وأراد جذب أكبر قدر ممكن من الاهتمام، مضيفةً أن رد فعله كان إظهار الارتياح والحماس والفخر بعد تنفيذه فعلته. وفي كندا يُعاقب مَن يُدان بتهمة القتل العمد عن سابق تصوّر وإصرار بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط قبل 25 عاماً.

ودفع فيلتمان ببراءته في بداية محاكمته في مطلع سبتمبر، قائلاً إنه كان في حالة ذهول في ذلك اليوم. واعترض فريق الدفاع عنه على كونه قد صَدم العائلة عن سابق تصور وإصرار، مشدداً على أن فيلتمان يعاني اضطرابات عقلية، وقد استهلك مخدرات تدفع إلى الهلوسة.

وأوضح فيلتمان، وهو ليس من أصحاب السوابق، ولا يُعرف عنه انتماؤه إلى منظمة متطرفة، بأن فعلته كانت بمثابة لفتة سياسية إذ أراد إرسال رسالة قوية ضد الهجرة.

وهذه الحادثة من أكثر الهجمات حصداً للأرواح التي تستهدف مسلمين في كندا بعد إطلاق النار في مسجد كيبيك ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص العام 2017. ولم توجَّه إلى منفذ هذا الهجوم، وهو من دعاة تفوُّق العرق الأبيض، تهمة ارتكاب عمل إرهابي.

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