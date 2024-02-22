ستاندرد أند بورز 500 وداو يقفزان لمستوى غير مسبوق عند الإغلاق

ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي ليغلق كل منهما عند مستوى غير مسبوق أمس، مدعومين بتهافت المستثمرين على الأسهم المرتبطة بدورة النمو وأسهم التكنولوجيا، وذلك غداة إعلان إنفيديا التي يبزغ نجمها في مجال الذكاء الاصطناعي عن أرباح كبيرة وتوقعات إيجابية.

وأظهرت بيانات غير رسمية لمستويات الإغلاق أن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 456.54 نقطة بما يعادل 1.18 بالمئة إلى 39068.78 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 105.14 نقطة أو 2.11 بالمئة إلى 5086.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 460.75 نقطة أو 2.96 بالمئة 16041.62 نقطة.

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