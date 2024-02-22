إسرائيل تؤكد اعتراض صاروخ بعيد المدى استهدف إيلات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الجيش الإسرائيلي أن منظومته الدفاعية (آرو)، أو السهم، اعترضت صاروخاً باليستياً بعيد المدى في منطقة البحر الأحمر أمس، بعدما دوَّت صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
وأوضح الجيش أن دفاعاته رصدت هدفاً باليستياً بعيد المدى أُطلق من الجنوب الشرقي باتجاه المجال الجوي لدولة إسرائيل.
وتابع: «الأنظمة تتبعت مسار الصاروخ»، مضيفاً أنه جرى اعتراض الهدف «خارج حدود دولة إسرائيل».
وسبق أن كانت إيلات، وهي منتجع على البحر الأحمر، هدفاً لصواريخ وطائرات مسيَّرة أطلقها الحوثيون من اليمن.
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