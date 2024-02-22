إسرائيل تؤكد اعتراض صاروخ بعيد المدى استهدف إيلات

أكد الجيش الإسرائيلي أن منظومته الدفاعية (آرو)، أو السهم، اعترضت صاروخاً باليستياً بعيد المدى في منطقة البحر الأحمر أمس، بعدما دوَّت صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأوضح الجيش أن دفاعاته رصدت هدفاً باليستياً بعيد المدى أُطلق من الجنوب الشرقي باتجاه المجال الجوي لدولة إسرائيل.

وتابع: «الأنظمة تتبعت مسار الصاروخ»، مضيفاً أنه جرى اعتراض الهدف «خارج حدود دولة إسرائيل».

وسبق أن كانت إيلات، وهي منتجع على البحر الأحمر، هدفاً لصواريخ وطائرات مسيَّرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

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