البيت الأبيض: محادثات وقف الحرب في غزة تسير بشكل جيد

أكد البيت الأبيض أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة تسير بشكل جيد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، إن «المؤشرات الأولية لدينا من بريت (ماكغورك) تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد»، موضحاً أن المبعوث زار القاهرة الأربعاء وكان في إسرائيل الخميس لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات رهائن أمريكيين.

وأشار إلى أن المحادثات تتعلق «بتوقف طويل (في القتال) من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن» و«إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة.

وفي مواجهة الخسائر البشرية المتنامية، بدأت مناقشات جديدة حول خطة وضعتها قطر والولايات المتحدة ومصر، تنص المرحلة الأولى منها على هدنة لمدة ستة أسابيع يتم خلالها تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتقول إسرائيل إن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، 30 منهم لقوا حتفهم، من إجمالي نحو 250 شخصاً خُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر.

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