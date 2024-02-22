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فليبي لازاريني: الأونروا وصلت إلى حافة الانهيار

2/22/2024 7:32:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فليبي لازاريني، وصول الوكالة إلى حافة الانهيار، وذلك في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها.

وقال لازاريني، أمس، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، إن «الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار، في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك الأونروا وتجميد التمويل من قبل المانحين في الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة».

وأضاف أن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها «مهددة الآن بشكل خطير»، مشيراً إلى أن تعليق 16 دول مانحة للوكالة لمساهماتها، التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، سيؤدي إلى تعرض عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة «لتهديدات شديدة اعتباراً من مارس المقبل».

وتابع: «أخشى أننا على حافة كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة».

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