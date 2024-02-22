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العفو عن 912 نزيلا منهم 214 شخصا إفراج فوري ممن شملتهم المكرمة الأميرية

2/22/2024 7:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وللمرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2024، بالإعفاء عن تنفيذ باقي مدة العقوبة، أو تخفيض مدة العقوبة أو الغرامة المقيدة لحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين.
وقام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اليوم الخميس 2024/2/22 بتنفيذ المكرمة الأميرية السامية على 912 نزيلا ممن شملهم العفو الأميري منهم 214 نزيلا تم الافراج عنهم بشكل فوري، وباقي النزلاء بتخفيض العقوبة، والإعفاء من مبالغ الغرامات والكفالات والإبعاد القضائي المحكوم بها بعض الأشخاص.
وتأتي هذه المبادرة السامية بعد التعاون والتنسيق المثمر والبناء الذي تم بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء بالإفراج عن السجناء الذين تميزوا بحسن السيرة والسلوك.

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