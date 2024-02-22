العفو عن 912 نزيلا منهم 214 شخصا إفراج فوري ممن شملتهم المكرمة الأميرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وللمرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2024، بالإعفاء عن تنفيذ باقي مدة العقوبة، أو تخفيض مدة العقوبة أو الغرامة المقيدة لحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين.
وقام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اليوم الخميس 2024/2/22 بتنفيذ المكرمة الأميرية السامية على 912 نزيلا ممن شملهم العفو الأميري منهم 214 نزيلا تم الافراج عنهم بشكل فوري، وباقي النزلاء بتخفيض العقوبة، والإعفاء من مبالغ الغرامات والكفالات والإبعاد القضائي المحكوم بها بعض الأشخاص.
وتأتي هذه المبادرة السامية بعد التعاون والتنسيق المثمر والبناء الذي تم بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء بالإفراج عن السجناء الذين تميزوا بحسن السيرة والسلوك.
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