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وفاة عميدة السينما الفرنسية ميشلين بريل عن 101 عام

2/22/2024 7:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفيت عميدة السينما الفرنسية الممثلة ميشلين بريل عن عمر ناهز 101 عام، تاركة وراءها رصيدا غنيا بأكثر من 150 فيلما شاركت فيها، كان بعضها في هوليوود.
وقال صهرها أوليفييه بومسيل لوكالة فرانس برس إنها «توفيت بسلام في البيت الوطني للفنانين في نوجان سور مارن» في منطقة فال دو مارن.
وبقيت بريل المولودة في باريس في أغسطس 1922 واحدة من النجوم الثلاثة المفضلين لدى الفرنسيين مع دانيال داريو وميشيل مورغان. وكان المخرج الألماني بابست الذي أدار غريتا غاربو ولويز بروكس في عشرينيات القرن الفائت وراء اكتشاف ميشلين شاساني عندما كانت في السابعة عشرة تقريبا وعرض عليها دورا في أحد أفلامه عام 1939.
وجسدت في الفيلم شخصية تحمل اسم بريل Presle، فاتخذته لاحقا اسما فنيا دائما لها، لكن فيلم «بارادي بيردو» Paradis perdu عام 1940 للمخرج أبيل غانس هو الذي أكسبها شهرتها.

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