وفاة عميدة السينما الفرنسية ميشلين بريل عن 101 عام

(MENAFN
- Al-Anbaa) توفيت عميدة السينما الفرنسية الممثلة ميشلين بريل عن عمر ناهز 101 عام، تاركة وراءها رصيدا غنيا بأكثر من 150 فيلما شاركت فيها، كان بعضها في هوليوود.
وقال صهرها أوليفييه بومسيل لوكالة فرانس برس إنها «توفيت بسلام في البيت الوطني للفنانين في نوجان سور مارن» في منطقة فال دو مارن.
وبقيت بريل المولودة في باريس في أغسطس 1922 واحدة من النجوم الثلاثة المفضلين لدى الفرنسيين مع دانيال داريو وميشيل مورغان. وكان المخرج الألماني بابست الذي أدار غريتا غاربو ولويز بروكس في عشرينيات القرن الفائت وراء اكتشاف ميشلين شاساني عندما كانت في السابعة عشرة تقريبا وعرض عليها دورا في أحد أفلامه عام 1939.
وجسدت في الفيلم شخصية تحمل اسم بريل Presle، فاتخذته لاحقا اسما فنيا دائما لها، لكن فيلم «بارادي بيردو» Paradis perdu عام 1940 للمخرج أبيل غانس هو الذي أكسبها شهرتها.
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