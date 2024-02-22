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الجمارك تحبط 7 محاولات لتهريب مخدرات جوا في 12 ساعة

2/22/2024 7:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحبط رجال الجمارك 7 محاولات تهريب مواد ممنوعة ومخدرات مع عدد من المسافرين قادمين من عدة دول وجنسيات مختلفة.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك ان مطار T1 ضبطت بداخله ثلاث ضبطيات، ومطار T4 ضبطيتين، ومطار T5 ضبطيتين، بإجمالي 7 ضبطيات في أقل من 12 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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