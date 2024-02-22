الجمارك تحبط 7 محاولات لتهريب مخدرات جوا في 12 ساعة
التاريخ
2/22/2024 7:26:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أحبط رجال الجمارك 7 محاولات تهريب مواد ممنوعة ومخدرات مع عدد من المسافرين قادمين من عدة دول وجنسيات مختلفة.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك ان مطار T1 ضبطت بداخله ثلاث ضبطيات، ومطار T4 ضبطيتين، ومطار T5 ضبطيتين، بإجمالي 7 ضبطيات في أقل من 12 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
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