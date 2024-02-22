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بالفيديو ندوة تحديات قطاع نظم المعلومات تعديل المسميات ومراعاة كوادر وبدلات العاملين في القطاع وإنصافهم

2/22/2024 7:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أكد رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي ان الكويت بها من الكفاءات الوطنية من ذوي المهارات ممن اثبتوا تميزهم، مشيرا إلى ان العمل الحكومي يتخلله العديد من السلبيات التي تدفع هذه الكفاءات إلى عدم الإنجاز والتميز أبرزها، الترقيات التي تتم وفق الاقدمية فمن يعمل ومن لا يعمل هم في النهاية تتم ترقيتهم دون الاخذ بمعيار الكفاءة والانجاز والمهارة.
ولفت الشطي خلال ندوة «تحديات قطاع نظم المعلومات في الكويت» التي نظمتها حملة أنصفني أمس الاول في ديوان سعود الحيان في منطقة صباح الناصر بمشاركة مدير إدارة المركز الآلي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سعود الحيان ورئيس لجنة الأمن السيبراني باتحاد الاعلام الالكتروني محمد الرشيدي والمستشار في الأمن السيبراني حسين النكاس، وأدار الندوة المتحدث الرسمي لتطبيق «سهل» الإعلامي يوسف كاظم، إلى ان من المشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الحكومي تكمن في عدم وجود مسمياتهم وتخصصاتهم ضمن الهياكل المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى ان الكثير ممن لديهم مهارة او موهبة في هذا المجال يتم استبعادهم بحجة المطالبة بموافقة المؤهل شرطا للوظيفة في القطاع الحكومي دون الاعتداد بتميزه في هذا المجال من عدمه.
وثمن الشطي دور اللجنة البرلمانية لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتي سعت إلى سن العديد من التشريعات، مؤكدا انه بمثل تلك اللجنة فإنه يمكن تحقيق قفزة توعية من خلال وضع تشريعات وضوابط الذكاء الاصطناعي وتطبيق سياسة الكويت للتحول الرقمي.
تكنولوجيا المعلومات
من جهته، قال مدير إدارة المركز الآلي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سعود الحيان انه يجب انصاف العاملين في هذا القطاع كون عملهم ليس عملا إداريا يبدأ مع الموظفين وينتهي بانتهاء دوامهم بل يستمر طوال اليوم وخلال العطلات مما يجعل طبيعة عملهم مختلفة عن الآخرين، لافتا إلى ان حملة أنصفني بدأت بعد المعاناة التي وقعت على العاملين في مجال تقنية تكنولوجيا المعلومات وعدم انصافهم في العديد من القطاعات وأماكن عملهم من خلال الفروقات المالية بين الموظفين.
وأشار إلى ان الكويت كانت سباقة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الدول.
ولفت إلى ان التحديات امام هذا القطاع كبيرة مما يستلزم الاهتمام به ودعمه خاصة فيما يتعلق بالتحديثات التكنولوجيا والامن السيبراني، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والتوعية في هذا المجال الذي أصبح يسيطر على كل مناحي الحياة. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال وذلك لعوائده المالية المجزية للدولة، مطالبا بإنصاف العاملين وتقديرهم واعطائهم حقوقهم بحيث تكون في بيئة جيدة للعمل وليس بيئة طاردة.
لا إحصائيات في الكويت
من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن السيبراني باتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي محمد الرشيدي ان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية حدود المعلومات والامن السيبراني مستغربا من عدم وجود احصائيات في الكويت عن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها البلاد.
ولفت إلى انه يجب على الدولة مع التطور التكنولوجي ان تكون هناك دورة في كيفية التعامل مع الانظمة كون اغلبها تحول إلى الالكتروني، مؤكدا ان الاختراقات تكون صعبة على النظام ولكن تتم من خلال الموظفين الذين ليست لديهم خبرة او وعي من خلال فتح الروابط او الايميلات التي تصل إليهم. وأشار إلى ان العزوف عن العمل في هذا القطاع يرجع لأسباب عديدة لعل أبرزها عدم التقدير المادي والمعنوي، بالإضافة إلى عدم استشعار أهمية ما يقومون به من جهد وعمل للحفاظ على المعلومات على مدار الساعة، لافتا إلى ان الكويت مقبلة في ظل التخصصات الجديدة التي أدرجت في الجامعة والتي تتعلق بالذكاء الصناعي والامن السيبراني وتقنية المعلومات وغيرها والتي من المتوقع ان تحصد ثمارها بعد خمس سنوات ولكن في الوقت الحالي ليس بالقوة التي نطمح لها في ظل وكشف عن ان البنية التحتية للكويت متهيئة مما يجعلها ان تكون مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى انه من المتوقع ان تكون الكويت واجهة لكبرى الشركات التكنولوجيا وذلك لما تتمتع به من تشريعات وحرية وعدم تجسس، وكل هذه الأمور تساعد بشكل او آخر على مركز عالمي في الذكاء الصناعي وتقنية المعلومات، وطالب الرشيدي بإعطاء الثقة للشباب الكويتي بالإضافة لتكويت هذه الوظائف كونها حساسة لعدم تسرب هذه البيانات، مشيرا إلى ان الشباب هم الركيزة وينتظرون هذه الفرصة وسيشاهدون بأنفسهم النتائج المبهرة من تمكين العمالة الوطنية.
تمكين الشباب
اما المستشار في الأمن السيبراني حسين النكاس فقال ان رؤية الكويت تدعو إلى تمكين الشباب ودفعهم إلى النهوض بالدولة من خلال الاعتماد عليهم في التحول الرقمي كون هذا إحدى ركائز برنامج عمل الحكومي ورؤية الكويت 2035 والتي اشارت بشكل مباشر إلى الشباب وانهم الركيزة الأساسية، لافتا إلى انه في ظل الطفرة التكنولوجية في استخدام التطبيقات والتي ستسهم في شكل كبير بتغير الوظائف المطلوبة، حيث بدت الاعمال متداخلة مع بعضها من خلال نظم المعلومات وغيرها وليس محتكرا على المهندسين فقط او على نظم المعلومات فقط.
ولفت إلى ان رواتب العاملين في قطاع نظم المعلومات يستشعرون بالظلم الواقع عليهم لقلة الرواتب والحوافز والمكافآت المالية مما يستلزم إعادة تقييم كون المستقبل سيعتمد عليهم في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا والميكنة ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى ضرورة توفير الدورات للعاملين في نظم المعلومات، وعدم التحجج بعدم وجود ميزانية او مخصصات مالية. وبين ان هناك جيلا جديدا قادما تختلف طريقة تفكيرهم وتنفيذهم كونهم منذ الصغر يهتمون بالتكنولوجيا من خلال هواتفهم المتنقلة، مؤكدا على ضرورة ان يتم إعطاء الخبرات الكويتية محفزات مالية وتقدير جهودهم في ظل الطفرة التكنولوجيا القادمة.
ودعا إلى ضرورة ان تكون هناك سياسة لحماية البيانات من خلال التشريعات وان يكون الاستثمار في حماية البنية التحتية واستثمار الطاقات الشبابية بالتعليم والتدريب، مطالبا بوجود العديد من التشريعات في العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ‏وفي مداخلة لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان قال انه قام بزيارة لعدد من الشباب العاملين في قطاع نظم المعلومات وتلمس معاناتهم وعدم تقديرهم وكذلك من يترأسهم في العمل ليس مجال تخصصه مما دفع البعض منهم إلى الانتقال من مقار عملهم والبحث عن مكان آخر غير مجال تخصصه للاستفادة من الكادر في أي قطاع آخر. ولفت إلى ان مسمى العديد من التخصصات المختلفة والمتنوعة الـ IT والامن السيبراني والذكاء الصناعي وعلوم المعلومات، كل هذه التخصصات تندرج تحت مسمى واحد «صائغ برامج» في ديوان الخدمة المدنية مع اختلاف سنوات دراسة كل تخصص عن الآخر ويشتركون جميعهم في نفس الكادر والمسمى مع قيامهم بمهام كمهام المهندس فيستحق المهندس كادرا ولا يستحقه الآخرون.
وطالب العيدان بضرورة تعديل المسميات ومراعاة الكوادر والبدلات مع ضرورة توحيد الفروقات في الوزارات والهيئات، حيث ان هذه الكوادر دفعت العديد من المواطنين إلى عدم العمل في تخصصاتهم من اجل الحصول على البدلات والكوادر المالية، داعيا إلى ضرورة التقييم على الوصف الوظيفي وتقدير عامل الخبرة والكفاءة والموهبة بحيث تكون هناك مساواة وعدالة.

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