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البلدية احتفلت بالأعياد الوطنية في مبناها الرئيسي

2/22/2024 7:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت مراقبـــــة العلاقات العامة في إدارة العلاقات العامة بالبلدية صباح أمس فعالية «الأعياد الوطنية»، برعاية وحضور مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ورؤساء القطاعات في الجهاز التنفيذي ومديري الإدارات ومشاركــــة الموظفين العاملين في البلدية بمبناها الرئيسي، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحريـــر الـ 33 للكويت.

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