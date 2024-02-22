البلدية احتفلت بالأعياد الوطنية في مبناها الرئيسي

البلدية احتفلت بالأعياد الوطنية في مبناها الرئيسي
التاريخ
2/22/2024 7:26:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) نظمت مراقبـــــة العلاقات العامة في إدارة العلاقات العامة بالبلدية صباح أمس فعالية «الأعياد الوطنية»، برعاية وحضور مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ورؤساء القطاعات في الجهاز التنفيذي ومديري الإدارات ومشاركــــة الموظفين العاملين في البلدية بمبناها الرئيسي، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحريـــر الـ 33 للكويت.
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