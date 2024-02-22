دروس وعبر نتعلمها في ذكرى التحرير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الشريكة: التعبير عن فرحتنا يكون بطاعة الله عزّ وجلّ والمحافظة على الوطن الحيدر: فلنتذكر نعمة الوطن والتي تفتقدها بعض الشعوب وتهاجر من بلد لبلد المري: علينا شكر الله دائماً على نعمة الوطن والأمن والأمان بالقول والفعل والالتفاف حول قيادتنا السياسية الخالدي: علينا أن نتذكر التضحيات التي اختلطت بدماء أصحابها على ثرى الكويت وأن نجعلها نبراساً يقتدى به في البذل والوفاء لبلادنا
كيف نعبر عن شكرنا وحمدنا لله تبارك وتعالى ونحن نعيش هذه الأيام نعمة ذكرى تحرير الكويت، وكيف يكون التعبير عن شكر الله وما الدروس والعبر التي نتعلمها في هذه الذكرى التي نعيشها؟
يقول د.عبدالله الشريكة: لا شك أن هذه الأيام التي تذكرنا بنعمة التحرير ونعمة الاحتفالات بالمناسبات الوطنية واستقلال دولة الكويت وحصولها على السيادة. لا شك أن هذه من النعم التي يجب علينا أن نقوم لله عز وجل بشكرها وأن نقوم بشكرها بالصورة الصحيحة من خلال حمد الله سبحانه وتعالى وشكره عليها والاعتراف بفضله فيها وكذلك احترام النظام العام وعدم ارتكاب أي مخالفات في احتفالات أو غيرها وعدم ارتكاب المخالفات الشرعية ولا القانونية وحب الوطن والتعبير عن حبه وعن هذه النعمة إنما يكون بطاعة الله عز وجل والمحافظة على الوطن وامتثال أوامر قيادته والسعي لدرء الشبهات والفتن عنه وكذلك السعي لجمع القلوب على الوطن وعلى قيادته وهكذا ما يتعلق بالمحافظة على ممتلكات الوطن العامة وعلى الممتلكات الخاصة وتجنب أي صورة من صور الفوضى أو الخروج عن النظام العام أو التدخل في خصوصيات الناس في الاحتفاليات أو في غيرها.
بلد الأمان
من جانبه، قال الباحث عبدالله الحيدر: ونحن في هذه الأيام نتذكر نعمة الله علينا مع اقتراب فرحة تحرير البلاد وتحقيق امنها ونتذكر نعمة الوطن والتي تفتقدها بعض الشعوب والتي لا تعرف استقرارا ولا هدوءا فتهاجر من بلد الى بلد وتعيش ضنك الحياة وعوزها، فلا يأمنون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم ويتخطفهم الناس يمينا ويسارا، وبهذه النعمة يجب أن يسهم الجميع في حفظ دعائم استقرار هذا البلد والذي يتطلب فيه الالتزام بشرع الله وشكر نعمه لقوله تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم) فمن الواجب علينا مضاعفة شكر النعم الكثيرة التي وهبنا الله إياها قولا وعملا وعقيدة بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، ونحن بحمد الله، مازالت نعمه تترى علينا وصدق الله إذ يقول: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وفي ظل هذا الرغد الذي نعيشه وهذه الخيرات التي تجلب لنا من أقطار الدنيا شرقها وغربها يجب علينا شكر الله، فالإنسان الغريب يقصد هذا البلد الكريم ويسعى بكل ما أوتي للعيش فيه بسبب أمنه واستقراره وبالمقابل يجب ألا تلهينا وتغرينا هذه الدنيا وتجرنا إلى كفران النعمة والعياذ بالله، فيجب أن نتذكر بمناسبة تحرير الكويت التي تحقق فيها الأمن والاطمئنان، ذلك الأمن الذي يتحدث عنه الله تبارك وتعالى (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).
نعمة كبرى
ويضيف الكاتب حمد المري قائلا: نعمة الوطن ونعمة الأمن والأمان من كبرى النعم على الانسان بعد نعمة الإسلام واتباع السنة مصدقا لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «من أصبح منكم آمنا في سربه.. معافى في جسده.. عنده قوت يومه.. فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها» وقد عايشنا وقائع هذا الحديث عندما اجتاحت القوات العراقية بلدنا الكويت في 2 أغسطس 1990 واحتلته لمدة سبعة أشهر عاثت فيها إفسادا وتدميرا وقتلا بحق الكويت وشعبها المسالم.
وقد منّ الله علينا بأن سخر لنا جيوش ما يقارب من 32 دولة شاركت في تحرير بلادنا الحبيبة من بطش الاحتلال العراقي الغادر ورجعنا إلى وطننا آمنين معززين مكرمين ولا زلنا نعيش في هذا الآمن والرخاء إلى يومنا هذا بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا السياسية.
لهذا يجب علينا في ذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي أن نشكر الله تعالى دائما وأبدا على نعمة الوطن ونعمة الآمن والأمان بالقول والفعل من خلال الاكثار من الطاعات وفعل الاحسان للآخرين ممن يحتاجون للمساعدة من الشعوب المسلمة.. وأن نعمل على الالتفاف حول قيادتنا السياسية ونآزرها في الرخاء والشدة والعمل على تطوير بلادنا والمحافظة عليها من العابثين.
شكر النعم
وأضاف د.خالد الخالدي: لا شك أن التحرير نعمة ومنة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على هذه البلدة المباركة الكويت، حيث أرجعنا الله بها إلى كويتنا، آمنين مطمئنين، مما يستوجب العمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شكرا واعترافا بفضله، والحذر من كفران هذه النعمة من خلال العمل بما لا يرضيه عز وجل، فالمولى تعالى لم يتفضل علينا بهذه النعمة وغيرها إلا لنشكره عليها، وبشكره تعالى تدوم نعمه، وكل مسؤول عن شكره لمولاه يوم القيامة.
وعلينا أن نتذكر تلك التضحيات التي اختلطت دماء أصحابها على ثرى الكويت، وأن نجعلها نبراسا يقتدى به في البذل، والعطاء، والتضحية، والوفاء، والإخلاص لبلادنا، وتعزيز الوحدة الوطنية، ساعين لقطع الطريق على كل من يسعى لزعزعتها، وتفريق المجتمع، وبث الكراهية بين أبنائه.
ومما يؤسف له في هذه الأيام تلك الظواهر السلبية التي لا تعكس حقيقة ما جبل عليه أهل الكويت من أخلاق وقيم استمدوها من شريعتهم الإسلامية الغراء، والتي نهت عن إيذاء المسلمين في طرقهم، وكم خلفت هذه الظواهر أمورا لا تحمد عقباها، وكل ذلك بزعم حب الوطن!، وحقيقة هذه المحبة أن يسعى كل مواطن للارتقاء بوطنه نحو المعالي، ونكون في سبيل تحقيق ذلك يدا واحدة تصنع ما يعجز الفرد وحده عن عمله.
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