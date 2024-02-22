دروس وعبر نتعلمها في ذكرى التحرير



الشريكة: التعبير عن فرحتنا يكون بطاعة الله عزّ وجلّ والمحافظة على الوطن

الحيدر: فلنتذكر نعمة الوطن والتي تفتقدها بعض الشعوب وتهاجر من بلد لبلد

المري: علينا شكر الله دائماً على نعمة الوطن والأمن والأمان بالقول والفعل والالتفاف حول قيادتنا السياسية الخالدي: علينا أن نتذكر التضحيات التي اختلطت بدماء أصحابها على ثرى الكويت وأن نجعلها نبراساً يقتدى به في البذل والوفاء لبلادنا



كيف نعبر عن شكرنا وحمدنا لله تبارك وتعالى ونحن نعيش هذه الأيام نعمة ذكرى تحرير الكويت، وكيف يكون التعبير عن شكر الله وما الدروس والعبر التي نتعلمها في هذه الذكرى التي نعيشها؟

يقول د.عبدالله الشريكة: لا شك أن هذه الأيام التي تذكرنا بنعمة التحرير ونعمة الاحتفالات بالمناسبات الوطنية واستقلال دولة الكويت وحصولها على السيادة. لا شك أن هذه من النعم التي يجب علينا أن نقوم لله عز وجل بشكرها وأن نقوم بشكرها بالصورة الصحيحة من خلال حمد الله سبحانه وتعالى وشكره عليها والاعتراف بفضله فيها وكذلك احترام النظام العام وعدم ارتكاب أي مخالفات في احتفالات أو غيرها وعدم ارتكاب المخالفات الشرعية ولا القانونية وحب الوطن والتعبير عن حبه وعن هذه النعمة إنما يكون بطاعة الله عز وجل والمحافظة على الوطن وامتثال أوامر قيادته والسعي لدرء الشبهات والفتن عنه وكذلك السعي لجمع القلوب على الوطن وعلى قيادته وهكذا ما يتعلق بالمحافظة على ممتلكات الوطن العامة وعلى الممتلكات الخاصة وتجنب أي صورة من صور الفوضى أو الخروج عن النظام العام أو التدخل في خصوصيات الناس في الاحتفاليات أو في غيرها.

بلد الأمان

من جانبه، قال الباحث عبدالله الحيدر: ونحن في هذه الأيام نتذكر نعمة الله علينا مع اقتراب فرحة تحرير البلاد وتحقيق امنها ونتذكر نعمة الوطن والتي تفتقدها بعض الشعوب والتي لا تعرف استقرارا ولا هدوءا فتهاجر من بلد الى بلد وتعيش ضنك الحياة وعوزها، فلا يأمنون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم ويتخطفهم الناس يمينا ويسارا، وبهذه النعمة يجب أن يسهم الجميع في حفظ دعائم استقرار هذا البلد والذي يتطلب فيه الالتزام بشرع الله وشكر نعمه لقوله تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم) فمن الواجب علينا مضاعفة شكر النعم الكثيرة التي وهبنا الله إياها قولا وعملا وعقيدة بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، ونحن بحمد الله، مازالت نعمه تترى علينا وصدق الله إذ يقول: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وفي ظل هذا الرغد الذي نعيشه وهذه الخيرات التي تجلب لنا من أقطار الدنيا شرقها وغربها يجب علينا شكر الله، فالإنسان الغريب يقصد هذا البلد الكريم ويسعى بكل ما أوتي للعيش فيه بسبب أمنه واستقراره وبالمقابل يجب ألا تلهينا وتغرينا هذه الدنيا وتجرنا إلى كفران النعمة والعياذ بالله، فيجب أن نتذكر بمناسبة تحرير الكويت التي تحقق فيها الأمن والاطمئنان، ذلك الأمن الذي يتحدث عنه الله تبارك وتعالى (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).

نعمة كبرى

ويضيف الكاتب حمد المري قائلا: نعمة الوطن ونعمة الأمن والأمان من كبرى النعم على الانسان بعد نعمة الإسلام واتباع السنة مصدقا لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «من أصبح منكم آمنا في سربه.. معافى في جسده.. عنده قوت يومه.. فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها» وقد عايشنا وقائع هذا الحديث عندما اجتاحت القوات العراقية بلدنا الكويت في 2 أغسطس 1990 واحتلته لمدة سبعة أشهر عاثت فيها إفسادا وتدميرا وقتلا بحق الكويت وشعبها المسالم.

وقد منّ الله علينا بأن سخر لنا جيوش ما يقارب من 32 دولة شاركت في تحرير بلادنا الحبيبة من بطش الاحتلال العراقي الغادر ورجعنا إلى وطننا آمنين معززين مكرمين ولا زلنا نعيش في هذا الآمن والرخاء إلى يومنا هذا بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا السياسية.

لهذا يجب علينا في ذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي أن نشكر الله تعالى دائما وأبدا على نعمة الوطن ونعمة الآمن والأمان بالقول والفعل من خلال الاكثار من الطاعات وفعل الاحسان للآخرين ممن يحتاجون للمساعدة من الشعوب المسلمة.. وأن نعمل على الالتفاف حول قيادتنا السياسية ونآزرها في الرخاء والشدة والعمل على تطوير بلادنا والمحافظة عليها من العابثين.

شكر النعم

وأضاف د.خالد الخالدي: لا شك أن التحرير نعمة ومنة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على هذه البلدة المباركة الكويت، حيث أرجعنا الله بها إلى كويتنا، آمنين مطمئنين، مما يستوجب العمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شكرا واعترافا بفضله، والحذر من كفران هذه النعمة من خلال العمل بما لا يرضيه عز وجل، فالمولى تعالى لم يتفضل علينا بهذه النعمة وغيرها إلا لنشكره عليها، وبشكره تعالى تدوم نعمه، وكل مسؤول عن شكره لمولاه يوم القيامة.

وعلينا أن نتذكر تلك التضحيات التي اختلطت دماء أصحابها على ثرى الكويت، وأن نجعلها نبراسا يقتدى به في البذل، والعطاء، والتضحية، والوفاء، والإخلاص لبلادنا، وتعزيز الوحدة الوطنية، ساعين لقطع الطريق على كل من يسعى لزعزعتها، وتفريق المجتمع، وبث الكراهية بين أبنائه.

ومما يؤسف له في هذه الأيام تلك الظواهر السلبية التي لا تعكس حقيقة ما جبل عليه أهل الكويت من أخلاق وقيم استمدوها من شريعتهم الإسلامية الغراء، والتي نهت عن إيذاء المسلمين في طرقهم، وكم خلفت هذه الظواهر أمورا لا تحمد عقباها، وكل ذلك بزعم حب الوطن!، وحقيقة هذه المحبة أن يسعى كل مواطن للارتقاء بوطنه نحو المعالي، ونكون في سبيل تحقيق ذلك يدا واحدة تصنع ما يعجز الفرد وحده عن عمله.