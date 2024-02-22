أوبن إيه آي تصلح خللا في تشات جي بي تي كان يعطي أجوبة لا معنى لها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعطى «تشات جي بي تي» طوال ساعات من يوم الثلاثاء الماضي أجوبة لا معنى لها عن أسئلة المستخدمين، في حادث رأى فيه الخبراء تذكير بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تبقى برامج كمبيوتر لا تفهم اللغة البشرية. وأمل خبير الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس في أن ينظر إلى الحادثة على أنها «جرس إنذار».
وأفادت شركة «أوبن إيه آي» الناشئة على موقعها صباح الأربعاء بأن «تشات جي بي تي» الذي أطلقته في نهاية عام 2022 عاد يعمل «بشكل طبيعي».
وفي وقت لاحق من بعد الظهر، نشرت الشركة بيانا مقتضبا يشرح الخلل المعلوماتي وراء المشكلة التي حصلت بعد عملية تحديث.
ورد «تشات جي بي تي» مثلا على سؤال لمستخدم يدعى سكوت.إيسكريدج scott على النحو الآتي غير المفهوم: «المال للبت والقائمة هو أحد الغرباء والإنترنت حيث العملة وشخص التكلفة هو أحد الأصدقاء والعملة. في المرة المقبلة التي تنظر فيها إلى النظام والتبادل والواقع، لا تنس أن تعطي».
وعلى منتدى المطورين الذين يستخدمون أدوات «أوبن إيه آي»، اشتكى هذا المستخدم الثلاثاء من أن كل محادثاته مع البرنامج «سرعان ما تتحول إلى هراء».
وبعد ظهر الثلاثاء بتوقيت سان فرانسيسكو، حيث تقع الشركة، أعلنت أنها تحقق في تقارير عن ردود غير متوقعة من «تشات جي بي تي».
وبادر عدد من المستخدمين إلى تحميل لقطات شاشة تظهر أجوبة غير منتظمة أو غير مفهومة من البرنامج.
وقال مستخدم يدعى IYAnepo في المنتدى نفســـه بـ «قد يخال المرء أنني حددت مثل هذه التعليمات، لكنني لم أفعل. أشعر بأن (جي بي تي) الخاص بي مسكون».
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