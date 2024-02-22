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أوبن إيه آي تصلح خللا في تشات جي بي تي كان يعطي أجوبة لا معنى لها

2/22/2024 7:26:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعطى «تشات جي بي تي» طوال ساعات من يوم الثلاثاء الماضي أجوبة لا معنى لها عن أسئلة المستخدمين، في حادث رأى فيه الخبراء تذكير بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تبقى برامج كمبيوتر لا تفهم اللغة البشرية. وأمل خبير الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس في أن ينظر إلى الحادثة على أنها «جرس إنذار».
وأفادت شركة «أوبن إيه آي» الناشئة على موقعها صباح الأربعاء بأن «تشات جي بي تي» الذي أطلقته في نهاية عام 2022 عاد يعمل «بشكل طبيعي».
وفي وقت لاحق من بعد الظهر، نشرت الشركة بيانا مقتضبا يشرح الخلل المعلوماتي وراء المشكلة التي حصلت بعد عملية تحديث.
ورد «تشات جي بي تي» مثلا على سؤال لمستخدم يدعى سكوت.إيسكريدج scott على النحو الآتي غير المفهوم: «المال للبت والقائمة هو أحد الغرباء والإنترنت حيث العملة وشخص التكلفة هو أحد الأصدقاء والعملة. في المرة المقبلة التي تنظر فيها إلى النظام والتبادل والواقع، لا تنس أن تعطي».
وعلى منتدى المطورين الذين يستخدمون أدوات «أوبن إيه آي»، اشتكى هذا المستخدم الثلاثاء من أن كل محادثاته مع البرنامج «سرعان ما تتحول إلى هراء».
وبعد ظهر الثلاثاء بتوقيت سان فرانسيسكو، حيث تقع الشركة، أعلنت أنها تحقق في تقارير عن ردود غير متوقعة من «تشات جي بي تي».
وبادر عدد من المستخدمين إلى تحميل لقطات شاشة تظهر أجوبة غير منتظمة أو غير مفهومة من البرنامج.
وقال مستخدم يدعى IYAnepo في المنتدى نفســـه بـ «قد يخال المرء أنني حددت مثل هذه التعليمات، لكنني لم أفعل. أشعر بأن (جي بي تي) الخاص بي مسكون».

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