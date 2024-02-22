راكب يحاول فتح باب طائرة خلال رحلة في أميركا

(MENAFN
- Al-Anbaa) اضطرت طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» كانت متجهة إلى شيكاغو، إلى العودة إلى مطار الانطلاق في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، بعد أن حاول أحد ركابها فتح الباب في منتصف الرحلة، على ما أفادت تقارير إعلامية أميركية.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، ركابا آخرين يمنعون الرجل من فتح مقبض أحد أبواب الخروج.
وكانت الطائرة، التي أقلعت من مدينة ألبوكيركي في جنوب غرب البلاد، قد وصلت تقريبا إلى علو 8000 متر قبل أن تعود أدراجها، وفق بيانات مستقاة من خدمات تتبع الرحلات.
وقالت وكالة تنظيم الطيران المدني (FAA) على موقعها الإلكتروني «عادت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1219 بسلام إلى مطار سنبورت الدولي في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، بعد أن أبلغ الطاقم عن اضطراب تسبب به أحد الركاب».
وأشارت إلى أن «إدارة الطيران الفدرالية تحقق في الأمر»، من دون تقديم معلومات إضافية حول الحادث.
وردا على سؤال لقناة «ايه بي سي»، قال أحد الركاب، بلايز وارد، إن الرجل «أنزل بالفعل آلية الأمان وكان يضع كلتا يديه على الرافعة».
وقال «لقد كان رجلا ضخم البنية وسحب بالفعل (الباب) بشكل جيد ولا أعرف ما إذا كان بإمكانكم سماع ذلك، ولكن كان هناك اختلاف في الضغط، بما يشبه الصفير».
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