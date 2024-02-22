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راكب يحاول فتح باب طائرة خلال رحلة في أميركا

2/22/2024 7:26:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اضطرت طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» كانت متجهة إلى شيكاغو، إلى العودة إلى مطار الانطلاق في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، بعد أن حاول أحد ركابها فتح الباب في منتصف الرحلة، على ما أفادت تقارير إعلامية أميركية.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، ركابا آخرين يمنعون الرجل من فتح مقبض أحد أبواب الخروج.
وكانت الطائرة، التي أقلعت من مدينة ألبوكيركي في جنوب غرب البلاد، قد وصلت تقريبا إلى علو 8000 متر قبل أن تعود أدراجها، وفق بيانات مستقاة من خدمات تتبع الرحلات.
وقالت وكالة تنظيم الطيران المدني (FAA) على موقعها الإلكتروني «عادت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1219 بسلام إلى مطار سنبورت الدولي في ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، بعد أن أبلغ الطاقم عن اضطراب تسبب به أحد الركاب».
وأشارت إلى أن «إدارة الطيران الفدرالية تحقق في الأمر»، من دون تقديم معلومات إضافية حول الحادث.
وردا على سؤال لقناة «ايه بي سي»، قال أحد الركاب، بلايز وارد، إن الرجل «أنزل بالفعل آلية الأمان وكان يضع كلتا يديه على الرافعة».
وقال «لقد كان رجلا ضخم البنية وسحب بالفعل (الباب) بشكل جيد ولا أعرف ما إذا كان بإمكانكم سماع ذلك، ولكن كان هناك اختلاف في الضغط، بما يشبه الصفير».

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